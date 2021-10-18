FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 454

Maksim Dlugoborskiy:

Отличная возможность для продажи фунта.

нет! вот здесь, вы точно не правы !

 
Aleksandr Klapatyuk:

нет! вот здесь, вы точно не правы !

Спорить не могу. Он может еще отрасти. Но пока ему нет причин для роста.
Скоро 31 Окт. И Борис уперся.
В целом, малыми дозами можно шортить.
Не покупать же наверху... Как это делает большинство...
Не будьте как все.
Все - не правы.

Vasiliy Vilkov:

Первый проигрыш всегда обидный, второй третий уже как привычный)))

у меня уже, привычный. - я же, всё в поисках - нормальной и спокойной торговле.

 
было один раз такое - покупали и покупали фуняру на падении кто как мог

а ночью раз и всех разгрузили на депозит

;)

думаю - по ситуации нужно смотреть. но бычий тренд ,только начинается .

 
Renat Akhtyamov:

было один раз такое - покупали и покупали фуняру на падении кто как мог

а ночью раз и всех разгрузили на депозит

;)

Глядя на это покупать страшно:

44  54

Зашортил минималкой.
Причины те же - нет причин для роста.

Это мы наблюдаем несколько факторов:
1) Были некоторые надежды на договоренности.
2) Пятничная фиксация насиженной прибыли.
3) Срабатывание стопов у продавцов (слишком много накопилось продаж).

 
Vladimir Baskakov:
Пройдите по ссылке и все увидите. Всю статистику. И здесь есть. Открытые позиции не показывают по правилам. Так что учитесь еще

Извиняюсь, не заметил. Думал это какой-то старый сигнал.
А вот на myfxbook есть возможность открыть текущие сделки.
Открывайте. Посмотрим что там у вас...

У меня там 300 трейдов, у вас 30 . Почувствуйте разницу.
Да и центовый за реальный не выдаю
 
Maksim Dlugoborskiy:

Глядя на это покупать страшно:

 

Зашортил минималкой.
Причины те же - нет причин для роста.

Это мы наблюдаем несколько факторов:
1) Были некоторые надежды на договоренности.
2) Пятничная фиксация насиженной прибыли.
3) Срабатывание стопов у продавцов (слишком много накопилось продаж).

Полностью согласен, покупать страшно надо было два дня назад)))

Лично я пришортил по 1.2686 посмотрим что будет...

 
Vladimir Baskakov:
У меня там 300 трейдов, у вас 30 . Почувствуйте разницу.
Да и центовый за реальный не выдаю

Счет не центовый.
Это просто всего лишь 1 доллар.
В этом нет ничего страшного.
Я тоже имею свою страту. Проверяю в деле...

И важно не количество, а качество.
Ладно, предлагаю не быть оппонентами.
Мы ведь здесь, что бы делиться опытом.
Вы опытный, и, поэтому я прошу вас не скрывать свои текущие сделки.
Вам ведь нечего бояться... Всё равно никто не сможет так же, как вы.
Раз уж вы не комментируете свои входы в Рынок (хотя и сообщаете о них), то хотя бы позвольте мониторить ваш расклад.
Иначе какой смысл в ваших уведомлениях нашего сообщества о том, что вы совершили вход в Рынок...

Ну как, по рукам? Вы откроете ваши текущие сделки на myfxbook..?

