FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 454
Отличная возможность для продажи фунта.
нет! вот здесь, вы точно не правы !
нет! вот здесь, вы точно не правы !
Спорить не могу. Он может еще отрасти. Но пока ему нет причин для роста.
Скоро 31 Окт. И Борис уперся.
В целом, малыми дозами можно шортить.
Не покупать же наверху... Как это делает большинство...
Не будьте как все.
Все - не правы.
Первый проигрыш всегда обидный, второй третий уже как привычный)))
у меня уже, привычный. - я же, всё в поисках - нормальной и спокойной торговле.
было один раз такое - покупали и покупали фуняру на падении кто как мог
а ночью раз и всех разгрузили на депозит
;)
думаю - по ситуации нужно смотреть. но бычий тренд ,только начинается .
Глядя на это покупать страшно:
Зашортил минималкой.
Причины те же - нет причин для роста.
Это мы наблюдаем несколько факторов:
1) Были некоторые надежды на договоренности.
2) Пятничная фиксация насиженной прибыли.
3) Срабатывание стопов у продавцов (слишком много накопилось продаж).
Пройдите по ссылке и все увидите. Всю статистику. И здесь есть. Открытые позиции не показывают по правилам. Так что учитесь еще
Извиняюсь, не заметил. Думал это какой-то старый сигнал.
А вот на myfxbook есть возможность открыть текущие сделки.
Открывайте. Посмотрим что там у вас...
Полностью согласен, покупать страшно надо было два дня назад)))
Лично я пришортил по 1.2686 посмотрим что будет...
У меня там 300 трейдов, у вас 30 . Почувствуйте разницу.
Счет не центовый.
Это просто всего лишь 1 доллар.
В этом нет ничего страшного.
Я тоже имею свою страту. Проверяю в деле...
И важно не количество, а качество.
Ладно, предлагаю не быть оппонентами.
Мы ведь здесь, что бы делиться опытом.
Вы опытный, и, поэтому я прошу вас не скрывать свои текущие сделки.
Вам ведь нечего бояться... Всё равно никто не сможет так же, как вы.
Раз уж вы не комментируете свои входы в Рынок (хотя и сообщаете о них), то хотя бы позвольте мониторить ваш расклад.
Иначе какой смысл в ваших уведомлениях нашего сообщества о том, что вы совершили вход в Рынок...
Ну как, по рукам? Вы откроете ваши текущие сделки на myfxbook..?