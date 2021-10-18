FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 365
6.08.2019 AUD/USD(фьючерс) краткосрочка
6.08.2019 NZD/USD(фьючерс) краткосрочка
6.08.2019 USD/chf (фьючерс) краткосрочка
6.08.2019 USD/CAD (фьючерс) краткосрочка
6.08.2019 USD/JPY (фьючерс) краткосрочка
По Ене есть селл сигнал:
Новый день, новая пища...
Эта пара- черепаха. Лучший вариант не трогать.))
Сигнал есть, но судя по новостям пойдем вверх скоро и быстро.)
Китайцы ругаются с американцами, корейцы с японцами. Вероятность падения ены выше, чем обычно.)
Ага...
Потому там и отложка стоит, а не вход по рынку...
Палки не обманывают, а КУКЛ через замануху зарабатывает.
По этому сигналу ТР 105.31
И на Луне по моему баю ТР 1.3275