FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 91
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если все будет идти как по маслу дальше без СЛОВ на всю котлету
Седня с котлетой, завтра с бубном...
Седня с котлетой, завтра с бубном...
значит буду шаманом а не спекулянтом ))))
Доброго дня. Расскажу свою точку зрения) дабы избежать брызганья слюнями отдельных пользователей, сразу отмечу,что никому ее не навязываю и не пытаюсь показать что умнее всех и так же не пытаюсь кого либо переубедить в никчемности их систем) По EUR/USD ситуацию вижу следующим образом - для желающих поработать в sell- инструмент три дня торгуется ниже цены крупного продавца, и за 15 недель это первая неделя которая закрылась ниже ключевой цены, что говорит о ВЕРОЯТНОСТИ что продавец действительно силен и есть потенциал движения. Все 15 недель крупный капитал распределял объемы. И если будет выходить крупный покупатель то движение инструмента будет долгое и сильное. Поэтому стоит дождаться точки входа,размер стопа я указал,первую цель тоже. ДЛЯ ТЕХ КТО ХОЧЕТ ТОРГОВАТЬ BUY нужно дождаться возврата инструмента выше цены крупного продавца и закрытия дня в коридоре распределения объема. Тогда находить точку входа и совершать сделку в бай. МОЕ ВИДЕНИЕ РЫНКА И СТИЛЬ ТОРГОВЛИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЯМЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК. Я ТОРГУЮ ВЕРОЯТНОСТЬ.
Доброго дня. Расскажу свою точку зрения) дабы избежать брызганья слюнями отдельных пользователей, сразу отмечу,что никому ее не навязываю и не пытаюсь показать что умнее всех и так же не пытаюсь кого либо переубедить в никчемности их систем) По EUR/USD ситуацию вижу следующим образом - для желающих поработать в sell- инструмент три дня торгуется ниже цены крупного продавца, и за 15 недель это первая неделя которая закрылась ниже ключевой цены, что говорит о ВЕРОЯТНОСТИ что продавец действительно силен и есть потенциал движения. Все 15 недель крупный капитал распределял объемы. И если будет выходить крупный покупатель то движение инструмента будет долгое и сильное. Поэтому стоит дождаться точки входа,размер стопа я указал,первую цель тоже. ДЛЯ ТЕХ КТО ХОЧЕТ ТОРГОВАТЬ BUY нужно дождаться возврата инструмента выше цены крупного продавца и закрытия дня в коридоре распределения объема. Тогда находить точку входа и совершать сделку в бай. МОЕ ВИДЕНИЕ РЫНКА И СТИЛЬ ТОРГОВЛИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЯМЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК. Я ТОРГУЮ ВЕРОЯТНОСТЬ.
Опять вода... Кроме картинки, Вы пишите не о чем. Такого в сети полно. Если не хотите обосновывать - то это воздухотряс... Не надоело???
первые брызги))) вроде тут я уже все разжевал и в рот положил)) осталось только глотнуть)) У вас комплекс маленького чл..на? что вы на всех кто действительно может лучше так кидаетесь? не надоело? И про палки,эти палки были выкаканы мной еще в 2013 году. так называемые рельсы) А так как пересиживать убытки может только полный неуч и мало понимающий в торговле то оставлю это вам) И обратите внимание- вы вновь первым накинулись)) комплексссс)
первые брызги))) вроде тут я уже все разжевал и в рот положил)) осталось только глотнуть)) У вас комплекс маленького чл..на? что вы на всех кто действительно может лучше так кидаетесь? не надоело? И про палки,эти палки были выкаканы мной еще в 2013 году. так называемые рельсы) А так как пересиживать убытки может только полный неуч и мало понимающий в торговле то оставлю это вам) И обратите внимание- вы вновь первым накинулись)) комплексссс)
Вероятно что теперь евро отправится к 1,1418
первые брызги))) вроде тут я уже все разжевал и в рот положил)) осталось только глотнуть)) У вас комплекс маленького чл..на? что вы на всех кто действительно может лучше так кидаетесь? не надоело? И про палки,эти палки были выкаканы мной еще в 2013 году. так называемые рельсы) А так как пересиживать убытки может только полный неуч и мало понимающий в торговле то оставлю это вам) И обратите внимание- вы вновь первым накинулись)) комплексссс)
Никто ни на кого не накидывается.
Ладно, вешайте дальше на уши...
Вероятно что теперь евро отправится к 1,1418
все вероятно. В моей торговле есть четкие правила,выработанные за годы работы и я их придерживаюсь. На понедельник 18.02.2019 я рассматриваю sell к основной позиции/ по итогам понедельника будет принято решение по поводу вторника.
Никто ни на кого не накидывается.
Ладно, вешайте дальше на уши...
и что же я навесил на уши? Если можно конкретней. Или я буду вас называть балаболом который не следит за метлой)
и что же я навесил на уши? Если можно конкретней. Или я буду вас называть балаболом который не следит за метлой)
Вы, верно, не читаете, что Вам хотят донести!
Еще раз, если хотите рассказать что - либо, прошу пани обосновывать сие решение.
То, что вы натуманили выше, никак и ни кому не поможет в работе.
Каунт + коммент - вот основной посыл...Купил, продал - вот по этому или по тому, моя ТС такая то (если не секрет конечно...)
А что это будет, то ли волны, то ли СМЕ, то ли еще что - либо, не суть важно...
Надеюсь, понятно изъясняюсь?