FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 16
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Vitaly Muzichenko, 2019.01.09 17:39
Я хочу вот так
Цель взята: Риск 1/7, стоп 7пп, профит 50пп
кто вместе со мной продает евродоллар пока растет?
второй раз уже туда захожу
закрыл продажу
накололся, не поверишь, прёт сигнал в покупку ;)
Привет, как и предполагал, 1485 дошли , даже 1484.
Привет, как и предполагал, 1485 дошли , даже 1484.
ну счас что до хая, что далеко вниз - вероятность похода одинаковая
тем более пятница
;)
ну счас что до хая, что далеко вниз - вероятность похода одинаковая
тем более пятница
;)
Я не хочу выступать в качестве гуру, но мне кажется будет второй тест этой цены.
Просто мне этого хочется.
Я не хочу выступать в качестве гуру, но мне кажется будет второй тест этой цены.
Просто мне этого хочется.
лично я запродал, риск убытка всё-таки меньше
)))
)))
я тоже не гуру, если чо
а вот ТС....- полный финиш, 3 с лишним года делал...
ева пойдет против толпы, которая сегодня ордера откроет
понаблюдаем
)))
Добрый день, хочу вот такой прогноз... и закупить внизу: