FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 16

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кто вместе со мной продает евродоллар пока растет?

второй раз уже туда захожу

 
Renat Akhtyamov:

закрыл продажу

накололся, не поверишь, прёт сигнал в покупку ;)

Привет, как и предполагал, 1485 дошли , даже 1484.

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет, как и предполагал, 1485 дошли , даже 1484.

ну счас что до хая, что далеко вниз - вероятность похода одинаковая

тем более пятница

;)

 
Renat Akhtyamov:

ну счас что до хая, что далеко вниз - вероятность похода одинаковая

тем более пятница

;)

Я не хочу выступать в качестве гуру, но мне кажется будет второй тест этой цены.

Просто мне этого хочется.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я не хочу выступать в качестве гуру, но мне кажется будет второй тест этой цены.

Просто мне этого хочется.

лично я (точнее ТС) запродал, риск убытка всё-таки меньше
 
Renat Akhtyamov:
лично я запродал, риск убытка всё-таки меньше

)))

 
Aleksandr Yakovlev:

)))

я тоже не гуру, если чо

а вот ТС....- полный финиш, 3 с лишним года делал...

ева пойдет против толпы, которая сегодня ордера откроет

понаблюдаем

)))

 
А я наоборот поднялся. Январь, пока что люблю тебя. Продолжай в том же духе

 

Добрый день, хочу вот такой прогноз... и закупить внизу:


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