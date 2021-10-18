Это 100% сигнал, только новички его не видят

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 439
Срочно перевернитесь.
Надо покупать.
Это вы немного рассказали о своем видении технической картины.
При этом главное (фундаментальный фактор) вы пропустили. А это по главнее техники будет.
Вы слышали что нибудь о т.н. "Брекзит"..?
31 Октября ещё не наступило.
Сегодня для меня фундамент не интересующий фактор, тем более он никакой почвы не имеет по календарю экономическому за сегодня. Если брать только завтрешние новости по фунту, то до 11.30 еще есть порядочное время, чтобы дать упасть цене евро с фунтом.
Фундамент не играет роль "сегодня".
Это среднесрок/долгосрок.
Тогда экономические календари с их выходом важности новостей по указанному времени бессмысленные. Вы так считаете, другие как я по своему, когда рынок подчиняется еще и цене пусть и временного отката, если основной тренд восходящий. Посмотрите на торговлю я торгую по часам набирая лоты по рибейту и остальное ничего мне не помеха.
Сегодня ещё Пауэлл говорить будет.
Посмотрим, что скажет.
И ещё публикация протокола.
Может ещё подвигаемся.
Всем удачи.
Давно уже на фомках не флетили ))))
одно слово - фундамент....
Куда фунт по вашим кремлевским?
хз, я его не торгую
поведение евы также не буду прогнозировать, меня устроит любое направление движения цены
Желательно на росте продавать надо.
А роста пока не было.
GBP/USD находится вблизи нисходящей скользящей средней:
Либо продавать, либо вне рынка оставаться.