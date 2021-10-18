FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 385
Завтра экспира...
Окучим Сильвера... (или он нас...)
Все прогнозируемо. Канадец отложка одна сработала. Надеюсь вторая сработает и на юга)))
Вот и вторая отложка сработала по канадцу. Осталось только ждать)))
Вставай страна огромная. вставай на долгий шорт...)
Лично я зашортил сильвер только что по 18.19 без всяких тех анализов просто с мыслями доколе можно расти)))
Ну вы это батенька зря. С таким подходом вам в казино, а не на рынок.)))
Ну как говорится,поживем увидим, а казино я призераю)))А у вас по сильверу есть другие мысли? Ну тогда купите по текущей цене, посмотрим кто будет на коне...)
Тогда стоп держите выше 19 фигуры
Думаю он мне не пригодится)))