FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 385

Новый комментарий
 

Завтра экспира...

Окучим Сильвера... (или он нас...)

[Удален]  
Фунт Sell однозначно
 

Все прогнозируемо. Канадец отложка одна сработала. Надеюсь вторая сработает и на юга)))


 
Эээх, 1 пункта не хватило до сработки второй отложки. Может вернется еще?
 

Вот и вторая отложка сработала по канадцу. Осталось только ждать)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Вот и вторая отложка сработала по канадцу. Осталось только ждать)))


Вставай страна огромная. вставай на долгий шорт...)

Лично я зашортил сильвер только что по 18.19  без всяких тех анализов просто с мыслями доколе можно расти)))

 
Vasiliy Vilkov:

Вставай страна огромная. вставай на долгий шорт...)

Лично я зашортил сильвер только что по 18.19  без всяких тех анализов просто с мыслями доколе можно расти)))

Ну вы это батенька зря. С таким подходом вам в казино, а не на рынок.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну вы это батенька зря. С таким подходом вам в казино, а не на рынок.)))

Ну как говорится,поживем увидим, а казино я призераю)))

А у вас по сильверу есть другие мысли? Ну тогда купите по текущей цене, посмотрим кто будет на коне...)
 
Vasiliy Vilkov:

Ну как говорится,поживем увидим, а казино я призераю)))

Тогда стоп держите выше 19 фигуры

 
Aleksandr Yakovlev:

Тогда стоп держите выше 19 фигуры

Думаю он мне не пригодится)))

1...378379380381382383384385386387388389390391392...579
Новый комментарий