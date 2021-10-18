FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 520
Скорее всего вниз, но XAUUSD может на вверх потянет EURUSD.
Не смотрите кто куда кого потянет. Это может сильно ударить по вашему кошельку.
Торгуйте только то, что видите на конкретной паре.
Ладно, давайте поговорим про прогнозы. Есть у кого какие
соображения по паре евро доллар на следующую неделю)))
Скорее всего продолжение роста доллара будет. Индекс смотрит вверх. Может с откатом может без, но по всем старшим ТФ выглядит так.
Хм, если так, то топу-сигналисту - жить.
Я конечно еще тот прогнозист, но думаю,
что будет откат в район 1,10730, от туда можно пробовать продавать.
Но надо смотреть обязательно как цена будет подходить к этой зоне. Будьте внимательны.
Понедельник вторник должна цена подойти туда. Мне так хочется)))
Я конечно еще тот прогнозист, но думаю,
тоже такой-же :-) летаю по "пачке беломора",
но пока видится что на 1.1 будет изображен как минимум ложный пробой. то есть фигурка примерно как вы нарисовали, но чуть более низко.
PS "мысль изреченная есть ложь"
Подход может быть разным. Может и шпилей уколоть.
В неспокойное время живем товарищи)))
Вот и говорю смотреть надо как подходит
Слишком уж предсказуемо евра смотрится. Что-нибудь придумают, перевернут
заявят что Гибралтар против Брекзита и выходить не будет :-) Эта музыка будет вечной
Покажется разворотная конструкция и я перевернусь.