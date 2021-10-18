FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 66

Новый комментарий
 
AUDJPY - есть у кого сейчас текущий сингал?
 
Shurikon:
в списке выбора нет ...

действительно парадокс.
попробуйте с админами связаться, может мелкий баг связанный с вашей виндой.

 
Vitaly Muzichenko:

Вы уже второй кого Я знаю, у кого нет этой иконки. Чудеса однако(

привет знакомым) я тот ник NewTradeIn забросил, сейчас на этом)

тот вопрос я не решил, и там позакрывали) никому это не надо)

 
Shurikon:
нт картиночки в списке ...

Ну тогда  Alt+I (image) точно есть

 
Shurikon:
AUDJPY - есть у кого сейчас текущий сингал?

таки есть? а то у меня на М30 встал buy)

а то непонятка, на М1 идут продажи и сейчас этот бай перекроют) ?

 

EURGBP - сигнал buy

ТF H1. Поставил TP 150п

 
Nikolai Krylov:

Попробовал купить со стопом 1.14283. Может дадут 100-150 грамм :)

Взял свои 100 грамм?


 
Aleksandr Yakovlev:

Взял свои 100 грамм?


Нет, проспал. Взял лося 50 ;)
 
Nikolai Krylov:
Нет, проспал. Взял лося 50 ;)

Жаль(((

 
Aleksandr Yakovlev:

Жаль(((

Все норм . :)
Поскольку только у меня было желание попробовать, а у остальных нет, то прикупил микро контракт 0,05.
1...596061626364656667686970717273...579
Новый комментарий