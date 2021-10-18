FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 66
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в списке выбора нет ...
действительно парадокс.
попробуйте с админами связаться, может мелкий баг связанный с вашей виндой.
Вы уже второй кого Я знаю, у кого нет этой иконки. Чудеса однако(
привет знакомым) я тот ник NewTradeIn забросил, сейчас на этом)
тот вопрос я не решил, и там позакрывали) никому это не надо)
нт картиночки в списке ...
Ну тогда Alt+I (image) точно есть
AUDJPY - есть у кого сейчас текущий сингал?
таки есть? а то у меня на М30 встал buy)
а то непонятка, на М1 идут продажи и сейчас этот бай перекроют) ?
EURGBP - сигнал buy
ТF H1. Поставил TP 150п
Попробовал купить со стопом 1.14283. Может дадут 100-150 грамм :)
Взял свои 100 грамм?
Взял свои 100 грамм?
Нет, проспал. Взял лося 50 ;)
Жаль(((
Жаль(((