FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 152
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Ну что, еще пара сделок за седня...
Вдарим палками по движухе:
Да, хватит на сегодня.)))
Опнется, не поймаешь...
Опнется, не поймаешь...
Эт точно. Фунт тоже скоро опнется)))
Эт точно. Фунт тоже скоро опнется)))
1.2907 с Н4
1.2907 с Н4
Да, вижу. Примерно там и цель.)))
А фунт ена цели на 143 +- 10 пунктов. Тоже с Н4
Посмотри еще на фунт ауди. Вроде как на 220 с лишним пунктов вниз смотрит, Аж до 1.82
Да, вижу. Примерно там и цель.)))
А фунт ена цели на 143 +- 10 пунктов. Тоже с Н4
Посмотри еще на фунт ауди. Вроде как на 220 с лишним пунктов вниз смотрит, Аж до 1.82
По дневкам цель вверху. Идет загон в противоход!
По дневкам цель вверху. Идет загон в противоход!
Это до 1.90500 примерно?
Это до 1.90500 примерно?
С открытия нужно будет уточнить план.
Спасибо. Подкорректирую малость.