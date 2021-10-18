FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 152

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Ну что, еще пара сделок за седня...

Вдарим палками по движухе:



 

Да, хватит на сегодня.)))


 

Опнется, не поймаешь...

 
Lesorub:

Опнется, не поймаешь...

Эт точно. Фунт тоже скоро опнется)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Эт точно. Фунт тоже скоро опнется)))

1.2907 с Н4

 
Lesorub:

1.2907 с Н4

Да, вижу. Примерно там и цель.)))

А фунт ена цели на 143 +- 10 пунктов. Тоже с Н4

Посмотри еще на фунт ауди. Вроде как на 220 с лишним пунктов вниз смотрит, Аж до 1.82

 
Aleksandr Yakovlev:

Да, вижу. Примерно там и цель.)))

А фунт ена цели на 143 +- 10 пунктов. Тоже с Н4

Посмотри еще на фунт ауди. Вроде как на 220 с лишним пунктов вниз смотрит, Аж до 1.82

По дневкам цель вверху. Идет загон в противоход!

 
Lesorub:

По дневкам цель вверху. Идет загон в противоход!

Это до 1.90500 примерно?

 
Aleksandr Yakovlev:

Это до 1.90500 примерно?

С открытия нужно будет уточнить план.


 
Lesorub:

Спасибо. Подкорректирую малость.

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