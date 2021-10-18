FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 18

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Renat Akhtyamov:

Сергей, ну хоть убей, не вижу захода до ближайшего хая

дело плёвое - всего несколько пунктов, но не вижу

если туда попрет, то будет перехай, иначе никак

Движения цены всегда идёт от зон по трендовым линиям...

Тренд бывает понижающий и тогда цена обычно идет(отскок снизу вверх)

от трендовых младших до трендовых старших и т.д.

Для повышающего наоборот.

Главное в данной ситуации правильно интерпретировать зону и трендовые линии.

Куда думаешь в ближайшее время пойдет цена здесь:

А по евро, я писал что мне хочется и всё же надеюсь...

 
Sergey Novokhatskiy:
.......

Куда думаешь в ближайшее время пойдет цена здесь:

Вниз, зуб даю ;)

 
Renat Akhtyamov:

Вниз, зуб даю ;)

У мну проще

если  красный цвет, значит продаем

если синий - покупаем:


Вниз пойдёт, но в начале дойдем до верхней трендовой, потопчемся в зоне на торговке вокруг трендовой и потом вниз до зарождения новой точки входа....

 

Вот австралиец дозревает уже на откат(всё без зон):


 
Sergey Novokhatskiy:

Вот австралиец дозревает уже на откат(всё без зон):

Всё, записал посты.

Надо теперь проверить такую стратегию на истории.

Спасибо!

 
Renat Akhtyamov:

Вниз, зуб даю ;)

У мну проще

если  красный цвет, значит продаем

если синий - покупаем:


вниз-то он однозначно сходит, но недалеко..

Общий тренд на север (будут расслаблять бакс чтобы подогреть биржу), а на фунте так и ещё сильнее. То что мы видели перед НГ, а тем паче после (см.первый пост топика) это не "новостная волатильность на тонком рынке" - это перевод азиатских фондов из йены в фунта.

 
Ivan Butko:

блин, историю жалко, 5 месяцев из жизни...

а мне уже скоро 30

Мне кажется что здесь все шатко, т.к. построено на песке. 

Закрались две ошибки.

Первая - построить в мечтах будущее опираясь на чью то ТС. Типа, пусть кто то поработает, а я ничего не делая получу золотые горы. А если завтра ТС даст сбой или ее отключат. Рецепт - надо научиться торговать профитно самому.

Вторая - максимализм. Что такое 5 месяцев жизни? так миг, которых еще будет много впереди. Это бывает пока кровь бурлит, эмоции прут. Вот к 42-45 годам кровь остынет, утихнут эмоции, потом начнете зарабатывать ;)

 

Кто в курсе? Обновился браузер Мозилла вчера до последней версии. Все сайты перестали открываться.

Недостоверные сертификаты безопасности стали.

В частности МКЛ выглядит так:

Что нужно сделать в настройках Мозилы, чтобы просматривать нормально сайты?

На Гугл Хроме все работает нормально, все сайты и почта...


Вот такие сообщения по всем сайтам, что раньше без проблем работали в Мозиле:


 
Lesorub:

Кто в курсе? Обновился браузер Мозилла вчера до последней версии. Все сайты перестали открываться.

Недостоверные сертификаты безопасности стали.

В частности МКЛ выглядит так:

Что нужно сделать в настройках Мозилы, чтобы просматривать нормально сайты?

На Гугл Хроме все работает нормально, все сайты и почта...


Вот такие сообщения по всем сайтам, что раньше без проблем работали в Мозиле:


Бывает из-за синхронизации времени между сервером и локальным компьютером. У вас на ПК время корректно отображается? (проверьте другие браузера)

 
Aleksey Rodionov:

Бывает из-за синхронизации времени между сервером и локальным компьютером. У вас на ПК время корректно отображается? (проверьте другие браузера)

Дело сертификатах сайтов.

Вот Сбербанк. Все работало нормально.

Щас Мозила требует новый сетификат. 

Многие сайты стали открываться после внесения исключений. 

А МКЛ не работает в Мозиле щас корректно.


Модераторы, в чем причина???

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