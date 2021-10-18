FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 18
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Сергей, ну хоть убей, не вижу захода до ближайшего хая
дело плёвое - всего несколько пунктов, но не вижу
если туда попрет, то будет перехай, иначе никак
Движения цены всегда идёт от зон по трендовым линиям...
Тренд бывает понижающий и тогда цена обычно идет(отскок снизу вверх)
от трендовых младших до трендовых старших и т.д.
Для повышающего наоборот.
Главное в данной ситуации правильно интерпретировать зону и трендовые линии.
Куда думаешь в ближайшее время пойдет цена здесь:
А по евро, я писал что мне хочется и всё же надеюсь...
.......
Куда думаешь в ближайшее время пойдет цена здесь:
Вниз, зуб даю ;)
Вниз, зуб даю ;)
У мну проще
если красный цвет, значит продаем
если синий - покупаем:
Вниз пойдёт, но в начале дойдем до верхней трендовой, потопчемся в зоне на торговке вокруг трендовой и потом вниз до зарождения новой точки входа....
Вот австралиец дозревает уже на откат(всё без зон):
Вот австралиец дозревает уже на откат(всё без зон):
Всё, записал посты.
Надо теперь проверить такую стратегию на истории.
Спасибо!
Вниз, зуб даю ;)
У мну проще
если красный цвет, значит продаем
если синий - покупаем:
вниз-то он однозначно сходит, но недалеко..
Общий тренд на север (будут расслаблять бакс чтобы подогреть биржу), а на фунте так и ещё сильнее. То что мы видели перед НГ, а тем паче после (см.первый пост топика) это не "новостная волатильность на тонком рынке" - это перевод азиатских фондов из йены в фунта.
блин, историю жалко, 5 месяцев из жизни...
а мне уже скоро 30
Мне кажется что здесь все шатко, т.к. построено на песке.
Закрались две ошибки.
Первая - построить в мечтах будущее опираясь на чью то ТС. Типа, пусть кто то поработает, а я ничего не делая получу золотые горы. А если завтра ТС даст сбой или ее отключат. Рецепт - надо научиться торговать профитно самому.
Вторая - максимализм. Что такое 5 месяцев жизни? так миг, которых еще будет много впереди. Это бывает пока кровь бурлит, эмоции прут. Вот к 42-45 годам кровь остынет, утихнут эмоции, потом начнете зарабатывать ;)
Кто в курсе? Обновился браузер Мозилла вчера до последней версии. Все сайты перестали открываться.
Недостоверные сертификаты безопасности стали.
В частности МКЛ выглядит так:
Что нужно сделать в настройках Мозилы, чтобы просматривать нормально сайты?
На Гугл Хроме все работает нормально, все сайты и почта...
Вот такие сообщения по всем сайтам, что раньше без проблем работали в Мозиле:
Кто в курсе? Обновился браузер Мозилла вчера до последней версии. Все сайты перестали открываться.
Недостоверные сертификаты безопасности стали.
В частности МКЛ выглядит так:
Что нужно сделать в настройках Мозилы, чтобы просматривать нормально сайты?
На Гугл Хроме все работает нормально, все сайты и почта...
Вот такие сообщения по всем сайтам, что раньше без проблем работали в Мозиле:
Бывает из-за синхронизации времени между сервером и локальным компьютером. У вас на ПК время корректно отображается? (проверьте другие браузера)
Бывает из-за синхронизации времени между сервером и локальным компьютером. У вас на ПК время корректно отображается? (проверьте другие браузера)
Дело сертификатах сайтов.
Вот Сбербанк. Все работало нормально.
Щас Мозила требует новый сетификат.
Многие сайты стали открываться после внесения исключений.
А МКЛ не работает в Мозиле щас корректно.
Модераторы, в чем причина???