рискованно , вы прогнозируете. медведи могут и дальше буянить USDMXNDaily
Если по чуть доливаться риски минимальные, а установка на упор округленных значений как ТС меня никогда не подводила, пусть даже при маленьком профите закрытом увеличит депо за счет накопленных лотов рибейта, посмотрите если есть желание на описание сигналов и поймете откуда прибыль берется постоянная и стабильная в будущем и всегда.
просто зачем тратить время ?- когда можно найти хороший сигнал на других парах .
За год увеличить депозит минимум в 30, за три стать миллионером, если выдержать не снимая по Вашему это трата времени, по моему это обеспечения будущего всех близких. Вот подожду новостей по фунту и буду опять ориентироваться на его напарнике йене к падению на них цены.
вот - например если рисковать - то можно эту пару рассмотреть вверх USDCHFH2
правда если синею точку пробьёт то лучше закрыть
Я придерживаюсь только своей стратегии и в каком-то роде Вы дали подсказку пусть и не ту, но доливаться медвежьим направлением я тут долларе/франке как раз и начну и обязательно получу прибыль можете не сомневаться. Ориентиры южные сверху открытие 0.9970 и закрытие тоже самое расположенностью верхней 0.9970, что дает мне знать о возможностях тут вступления действий южных пусть даже не сразу а следующей 4 часовой свечой.
по этой паре - хоть есть толк. а то вы на той паре по полной рискуете
Мне нужно по этой паре возвратить убытки до 200 рублей и если будет падение закрою сигнал, так как рубли вообще не в почете.
я вот думаю опять рискнуть по EURUSDH2
как красную точку пробьёт - сработает на покупку
Вот оно и прибыльное долларовое и франковое сразу пошло по тс цены с округлениями, что описывал чуть раньше, ну пока только прикрыл 0.1 лота с расчетом вдруг подымется, тогда и доливка пойдет объемов и далее в профит. А следующий профит на демо счете конкурса со вторым местом, но до призового телефона подняться до 250 000 как то боязно или трудно, поэтому по округленным значениям фунта с йеной тоже пойду к югу.
Понемножку начал золото давить медведями и если будет капризничать склонностью к быкам, то на конкурсных деньгах виртуальных дольюсь продажами. Ориентируюсь с анализом юга на недельный график.
UsdJpy будет падать, значит золото расти
Я уже советов Ваших прогнозов начитался по горло с меня хватит, да и другим тут наверняка тоже судя по переписке предварительной со многими.
Это не совет, мнение. А так делайте что хотите
Золото сравнивается мною только по валютным парам евро/доллара и фунта/доллара, первая как раз пошла хорошо вниз, фунту можно не обязательно делать это тоже.