создаю сервис проверки ботов, ради развлечения, за пару $, надеюсь у тебя их не будет
 
Aleksandr Yakovlev:

Кто помнит. По канадцу удачно вышло.)))


Хороший вход.)

 

Ждать осталось не долго ;)


Fast235:
Ты же сказал на год уходишь.
ChfJpy sell 110
TP 107
 
попросил бан на год, не дали, только месяц

сделаю пару добрый дел по тестированию нового райзена(3700x), и за работу, ты первый будешь на проверку роботов. за одно прогнозы твои сопровожу на графике) 

OK, надеюсь что-то интересное
 
конечно интересно, где еще увидишь участника который торгует и постит прогнозы строго в отрицательный эквити и кучу сливаторов продает.

Это да, таких мало
как то бы , ещё бы немножко надо вниз - а потом уж вверх USDJPYH1

USDJPYH1

 
ева 1.1230
