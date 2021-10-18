FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 498
Кто помнит. По канадцу удачно вышло.)))
Хороший вход.)
Ждать осталось не долго ;)
создаю сервис проверки ботов, ради развлечения, за пару $, надеюсь у тебя их не будет
Ты же сказал на год уходишь.
попросил бан на год, не дали, только месяц
сделаю пару добрый дел по тестированию нового райзена(3700x), и за работу, ты первый будешь на проверку роботов. за одно прогнозы твои сопровожу на графике)
OK, надеюсь что-то интересное
конечно интересно, где еще увидишь участника который торгует и постит прогнозы строго в отрицательный эквити и кучу сливаторов продает.
конечно интересно, где еще увидишь участника который торгует и постит прогнозы строго в отрицательный эквити и кучу сливаторов продает.
как то бы , ещё бы немножко надо вниз - а потом уж вверх USDJPYH1