FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 238
ну не знаю - отложка у меня поймалась
теперь как советник отралит отложку
Фунтяра сволочь - хорошо отжал и по верхам и в обратку...неужели на 1.2476 уйдет...был такой прогноз в блоге...
вроде и сигнал есть - но чуйка - что может повторить вчерашнее но противоположно
от этой пары - можно всё ожидать. и там тоже может побывать
появился сигнал -EURUSDH2 сигнал на продажу
Как по мне,так очень прогнозируемая пара. Когда видишь где набирается объем крупный участником,то без разницы какая пара. Везде одинаково.
Ребята,а где Лесоруб c палками?
Да, что-то давненько не слышно было... Может отдыхать укатил?
сигнал на продажу EURUSD появился еще вчера))