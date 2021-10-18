FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 238

Aleksandr Klapatyuk:

ну не знаю - отложка у меня поймалась 

теперь как советник отралит отложку

 

Фунтяра сволочь - хорошо отжал и по верхам и в обратку...неужели на 1.2476 уйдет...был такой прогноз в блоге...

вроде и сигнал есть - но чуйка - что может повторить вчерашнее но противоположно 

GBPUSD 30 вроде и сигнал есть

Сергей Криушин:

Фунтяра сволочь - хорошо отжал и по верхам и в обратку...неужели на 1.2476 уйдет...был такой прогноз в блоге...

от этой пары - можно всё ожидать. и там тоже может побывать

появился сигнал -EURUSDH2 сигнал на продажу

InkedEURUSDH2 сигнал на продажу_LI

сигнал на продажу EURUSD появился еще вчера))
Aleksandr Klapatyuk:

от этой пары - можно всё ожидать. и там тоже может побывать

Как по мне,так очень прогнозируемая пара.  Когда видишь где набирается объем крупный участником,то без разницы какая пара. Везде одинаково.

Ребята,а где Лесоруб c палками? 
wiktar:

Как по мне,так очень прогнозируемая пара.  Когда видишь где набирается объем крупный участником,то без разницы какая пара. Везде одинаково.

как у вас - всё просто. нам бы так
 
wiktar:
Ребята,а где Лесоруб c палками? 

Да, что-то давненько не слышно было... Может отдыхать укатил?

 
wiktar:
сигнал на продажу EURUSD появился еще вчера))
Сигнал, сигнал... А что такое "Сигнал" в вашей системе "координат"?
