проверю работает или не работает ТС

рискнул купил EURUSDH1

EURUSDH1

 
AUDJPY вниз на 72.45 поставил.Потом отскок вверх хороший
 
Такая же песня по CHFJPY вниз на 108.46 и отскок вверх. Самые волатильные на сегодня.4 часа ребусы с ними разгадывал,должно сработать.
 

И вот по этим двум парам сейчас отрабатывают поглощение на ложном прорыве вверх.

Козел работает с копыток-лохи, стопы и безубыток.

 

Чуть чуть терпения друзья

Вас назовут потом нидзя

И волноваться нам нельзя...

 

Для Александра по фунту два случая 

1.Думаю пойдет вверх и картинка 1

И второй случай -наверно вниз
Конечно нервничаю ребята, не железный.За собой в нищету увлекать молодых не хочу.Не прусь от точности прогнозов. главное чтобы слива было меньше...
 
Arsen Rashidov:
Добрый День ! Подскажите пожалуйста как раскрутить свой памм счёт.
Подсказываю. Использование слова "раскрутка" - это первый признак не профессионализма. Все используют - это не аргумент. Так ВСЕ и не профессионалы. Продвижение - вот правильное слово. Пишите в личку.
 
multiplicator:
вы запрограммируйте свою торговую систему и прогоните ее в тестере мт5 за 3 года. тогда будете знать рабочая она или нет.
Вы зачем такое советуете? Человек торгует на эмоциях: "ну что ты с этим будешь делать! GBPUSDH1 не хочет - и всё тут"

Ваш совет не просто в воздух, он в космос улетел.

