FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 275
проверю работает или не работает ТС
рискнул купил EURUSDH1
И вот по этим двум парам сейчас отрабатывают поглощение на ложном прорыве вверх.
Козел работает с копыток-лохи, стопы и безубыток.
Чуть чуть терпения друзья
Вас назовут потом нидзя
И волноваться нам нельзя...
Для Александра по фунту два случая
1.Думаю пойдет вверх и картинка 1
Добрый День ! Подскажите пожалуйста как раскрутить свой памм счёт.
вы запрограммируйте свою торговую систему и прогоните ее в тестере мт5 за 3 года. тогда будете знать рабочая она или нет.
Ваш совет не просто в воздух, он в космос улетел.