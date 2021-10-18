FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 262

На минимум дня 0.6911 точно сходит, но внизу еще на одном уровне 0.6865 лежат минимумы недели и месяца.
 
Alexxl2008:
Нет, там лежат только твои минимумы )

 

КИВИ продан по времени...


 
Aleksandr Yakovlev:

Тоже как посмотреть...каждый по своему видит...в меру своего опыта... и своих тараканов в голове...))

 
Все видно на графике.
[Удален]  
Alexxl2008:
а на 1час 

что то похоже - на твой прогноз

AUDUSDH1

 

Еврофунт: ловля блох...


[Удален]  
Alexxl2008:
AUDUSDDaily

хороший вход на покупку 

AUDUSDDaily

 

И попытка взять половинку хода на Еньке:


 
На вашем графике шпилька слева большая вниз, и половину от нее вниз уже сегодня можем пройти
