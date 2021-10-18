FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 262
На минимум дня 0.6911 точно сходит, но внизу еще на одном уровне 0.6865 лежат минимумы недели и месяца.
Нет, там лежат только твои минимумы )
КИВИ продан по времени...
вот это как работает. И на всех ТФ
Тоже как посмотреть...каждый по своему видит...в меру своего опыта... и своих тараканов в голове...))
Все видно на графике.
а на 1час
что то похоже - на твой прогноз
Еврофунт: ловля блох...
Все видно на графике.
AUDUSDDaily
хороший вход на покупку
И попытка взять половинку хода на Еньке: