закрыл позиции buy e/u с прибылью +7.26 открыл позицию sell e/u

закрыл позиции buy e/j с прибылью +6.87 открыл позицию sell e/j

закрыл позиции buy e/g с убытком -9.9 открыл позицию sell e/g


 
ведешь - свой баланс?

он у тебя - стоит на месте 

я ничего страшного не вижу ... в этом, или за неделю надо либо слить, либо заработать 100%?

 
может кто подскажет ?

как определять - по этим линиям- верх пойдёт или вниз?

из этой программки-https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page303#comment_12015876

У вас особый случай, вряд ли кто тут сможет помочь. (особый случай или особый путь - возможно так оно задумано свыше)

 
Путь самурая

 
вы правы !

я хочу понять- я один дурак. или нас много?

Согласитесь, тяжело быть единственным?)))

 
да таких тут всегда хватает- одни потом уходят денег нет,на смену им  появляются другие
 
правда я пишу -проще.?

а то многие - такие поэзии составляют.

- приходится - вчитываться . вдруг чего путного - написали. 

Больше похоже на спам ;). Ветка прогнозов за 2018г 250 страниц. 2019г июнь уже 313 страниц. Имхо, модератор необдуманно прогнал вас из своей ветки ;)))

 
Больше похоже на спам ;). Ветка прогнозов за 2018г 250 страниц. 2019г июнь уже 313 страниц. Имхо, модератор необдуманно прогнал вас из своей ветки ;)))

Да,бреда куча..

 
так - это плюс мне.

я один - и не повторимый

Да конечно в +)))

 
Кому -лото ..кому-карты... но форэкс -стабильней )
хаарошш
