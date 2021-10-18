FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 305
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
закрыл позиции buy e/u с прибылью +7.26 открыл позицию sell e/u
закрыл позиции buy e/j с прибылью +6.87 открыл позицию sell e/j
закрыл позиции buy e/g с убытком -9.9 открыл позицию sell e/g
ведешь - свой баланс?
он у тебя - стоит на месте
я ничего страшного не вижу ... в этом, или за неделю надо либо слить, либо заработать 100%?
может кто подскажет ?
как определять - по этим линиям- верх пойдёт или вниз?
из этой программки-https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page303#comment_12015876
У вас особый случай, вряд ли кто тут сможет помочь. (особый случай или особый путь - возможно так оно задумано свыше)
У вас особый случай, вряд ли кто тут сможет помочь. (особый случай или особый путь - возможно так оно задумано свыше)
Путь самурая
вы правы !
я хочу понять- я один дурак. или нас много?
Согласитесь, тяжело быть единственным?)))
вы правы !
я хочу понять- я один дурак. или нас много?
правда я пишу -проще.?
а то многие - такие поэзии составляют.
- приходится - вчитываться . вдруг чего путного - написали.
Больше похоже на спам ;). Ветка прогнозов за 2018г 250 страниц. 2019г июнь уже 313 страниц. Имхо, модератор необдуманно прогнал вас из своей ветки ;)))
Больше похоже на спам ;). Ветка прогнозов за 2018г 250 страниц. 2019г июнь уже 313 страниц. Имхо, модератор необдуманно прогнал вас из своей ветки ;)))
Да,бреда куча..
так - это плюс мне.
я один - и не повторимый
Да конечно в +)))
Кому -лото ..кому-карты... но форэкс -стабильней )