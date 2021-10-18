FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 31

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Aleksandr Yakovlev:

Уже сделал опрос)))

Отлично!

Приглашаем посетить https://www.mql5.com/ru/forum/300403

 

Предположительно коррекция в форме "Тройная тройка" .

 
Anzhela Sityaeva:
Ребята, всем привет! Есть предложение - интересно, сколько здесь трейдеров, для которых трейдинг является единственным (основным) источником дохода, для кого это просто игра (азарт), а для кого это просто увлекательное хобби "выходного дня", кто умеет сделайте голосование?

Если только начинаете- это будет скорее основным источником "расхода"))).

 
sterva:

Если только начинаете- это будет скорее основным источником "расхода"))).

Да, прикольный ответ. А главное в точку. Прикалола.)))

Ну, есть же уникумы. Мож не так будет как у всех))

 
Aleksandr Yakovlev:

Да, прикольный ответ. А главное в точку. Прикалола.)))

Ну, есть же уникумы. Мож не так будет как у всех))

Ну это как искать "поперек" ))), но интересные идеи тут нет-нет да и проскакивают.

 
Lesorub:

"Держаться больше нету сил..." (С)

 

                                                                                        

                                                                                  Стальные  ОЙРО...

"как закалялась сталь" :

Павка Корчагин клал рельсы, хотел прожить жизнь чтобы не было мучительно больно, мёрз и сильно матерился :-)

----

чё там с USDCAD ? или облетели с дуба листья ясеня ?

 
Maxim Kuznetsov:

"как закалялась сталь" :

Павка Корчагин клал рельсы, хотел прожить жизнь чтобы не было мучительно больно, мёрз и сильно матерился :-)

----

чё там с USDCAD ? или облетели с дуба листья ясеня ?

Вам, пожалуй,еще учить и учить теорию, на эту пару...

Займитесь лучше опросами!

 
Lesorub:

Вам, пожалуй,еще учить и учить теорию, на пару...

Займитесь лучше опросами!

ой-ёoo какой обидчивый "сен-сей"...:-)

 
Maxim Kuznetsov:

"как закалялась сталь" :

Павка Корчагин клал рельсы, хотел прожить жизнь чтобы не было мучительно больно, мёрз и сильно матерился :-)

----

чё там с USDCAD ? или облетели с дуба листья ясеня ?

Зря так про эту пару. С этой цены и пойдем на ЮГ (1.3340)

 
Лимитник по канадцу сработал)))
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