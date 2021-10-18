FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 31
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Отлично!
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Предположительно коррекция в форме "Тройная тройка" .
Ребята, всем привет! Есть предложение - интересно, сколько здесь трейдеров, для которых трейдинг является единственным (основным) источником дохода, для кого это просто игра (азарт), а для кого это просто увлекательное хобби "выходного дня", кто умеет сделайте голосование?
Если только начинаете- это будет скорее основным источником "расхода"))).
Если только начинаете- это будет скорее основным источником "расхода"))).
Да, прикольный ответ. А главное в точку. Прикалола.)))
Ну, есть же уникумы. Мож не так будет как у всех))
Да, прикольный ответ. А главное в точку. Прикалола.)))
Ну, есть же уникумы. Мож не так будет как у всех))
Ну это как искать "поперек" ))), но интересные идеи тут нет-нет да и проскакивают.
"Держаться больше нету сил..." (С)
Стальные ОЙРО...
"как закалялась сталь" :
Павка Корчагин клал рельсы, хотел прожить жизнь чтобы не было мучительно больно, мёрз и сильно матерился :-)
----
чё там с USDCAD ? или облетели с дуба листья ясеня ?
"как закалялась сталь" :
Павка Корчагин клал рельсы, хотел прожить жизнь чтобы не было мучительно больно, мёрз и сильно матерился :-)
----
чё там с USDCAD ? или облетели с дуба листья ясеня ?
Вам, пожалуй,еще учить и учить теорию, на эту пару...
Займитесь лучше опросами!
Вам, пожалуй,еще учить и учить теорию, на пару...
Займитесь лучше опросами!
ой-ёoo какой обидчивый "сен-сей"...:-)
"как закалялась сталь" :
Павка Корчагин клал рельсы, хотел прожить жизнь чтобы не было мучительно больно, мёрз и сильно матерился :-)
----
чё там с USDCAD ? или облетели с дуба листья ясеня ?
Зря так про эту пару. С этой цены и пойдем на ЮГ (1.3340)