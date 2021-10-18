FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 121
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Не спеши. Должен быть ретест. Подойдет к цене 111.85 тогда продавай. Если уйдет выше свечей пунктов на 15, жди. Не входи. На 30 мин. графике возле цены 111.85 +- 3 пункта, до закрытия свечи 10-15 сек. открывай на селл.
Стоп 112.267. ТП 94.429. Треллингом и ручным перетаскиванием не пользуйся. просто дождись.
Мне потом бонус на карту кинешь)))))
Удивил.
Удивил.
вот правельный рисунок, т.е. потеряны зелененькие кружочки в зеленых зонах и средняя линия имеет другой наклон:
смысл - движение по тренду происходит моментально, остальное - флет
просто я на вскидку нарисовал, прямоугольников больше на самом деле
и это, ... твои прогнозные красные стрелочки....
ну посмотри вобщем - движения вниз там и не было и не должно было быть, там флет с разной амплитудой - волотильностью то бишь.
а счас енька может коснуться черной линии, но произойдет это сегодня или завтра - вилами на воде
при этом может получиться так, что продажа якобы с хая окажется в убытке в конечном итоге.
Напрашивается W-5 (светлая разметка).
пара фунт\доллар опускается со страшным скрипом, и практически на каждом временном уровне задерживается.
Тут возникает вопрос к Lesorub.
По прежнему считаете что фунт опустится до 1.3100 ?
Первый вход по Луню:
Как вижу фунт я. Как то так. Всем привет кстати))
Как вижу фунт я. Как то так. Всем привет кстати))
Привет.
Твой прогноз для меня утешителен )
Саныч как думаешь, за какое время до цели доберётся ?
Кстати, моя фибо показывает не дальше 2871 ????
Привет.
Твой прогноз для меня утешителен )
Саныч как думаешь, за какое время до цели доберётся ?
Кстати, моя фибо показывает не дальше 2871 ????
Тимур, да тебе и этого хватит))) А по времени не знаю.
Не надоела ещё последняя покупка по Луню?
Всем привет кстати))