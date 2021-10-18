FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 121

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

Не спеши. Должен быть ретест. Подойдет к цене 111.85 тогда продавай. Если уйдет выше свечей пунктов на 15, жди. Не входи. На 30 мин. графике возле цены 111.85  +- 3 пункта, до закрытия свечи 10-15 сек. открывай на селл.

Стоп 112.267. ТП 94.429.    Треллингом и ручным перетаскиванием не пользуйся. просто дождись.

 Мне потом бонус на карту кинешь)))))

Удивил. 


 
Алексей Тарабанов:

Удивил.

вот правельный рисунок, т.е. потеряны зелененькие кружочки в зеленых зонах и средняя линия имеет другой наклон:

смысл - движение по тренду происходит моментально, остальное - флет

просто я на вскидку нарисовал, прямоугольников больше на самом деле

и это, ... твои прогнозные красные стрелочки....

ну посмотри вобщем - движения вниз там и не было и не должно было быть, там флет с разной амплитудой - волотильностью то бишь.

а счас енька может коснуться черной линии, но произойдет это сегодня или завтра - вилами на воде

при этом может получиться так, что продажа якобы с хая окажется в убытке в конечном итоге.

 

Напрашивается W-5 (светлая разметка).

 

пара фунт\доллар опускается со страшным скрипом, и практически на каждом временном уровне задерживается.
Тут возникает вопрос к Lesorub.

По прежнему считаете что фунт опустится до 1.3100 ?

 
Lesorub:

Первый вход по Луню:


Не надоела ещё последняя покупка по Луню?
 

Как вижу фунт я. Как то так. Всем привет кстати))


 
Aleksandr Yakovlev:

Как вижу фунт я. Как то так. Всем привет кстати))


Привет.
Твой прогноз для меня утешителен )
Саныч как думаешь, за какое время до цели доберётся ?

Кстати, моя фибо показывает не дальше 2871 ????

 
timur1982:

Привет.
Твой прогноз для меня утешителен )
Саныч как думаешь, за какое время до цели доберётся ?

Кстати, моя фибо показывает не дальше 2871 ????

Тимур, да тебе и этого хватит))) А по времени не знаю.

 
Nikolai Krylov:
Не надоела ещё последняя покупка по Луню?
Старье закрыто. А по этой картинке мой лимит не захватили, улетели без нас. Цель по дневкам выше  (если терпелки хватит). Есть моя картинка с дневок выше по теме с уровнем профита.
 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет кстати))


Привет.
А можно и мне в личку стейт где разгон с 42? :)
1...114115116117118119120121122123124125126127128...579
Новый комментарий