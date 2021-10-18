FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 144

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Сергей Криушин:

Просто уже какие-то волшебные палочки выручалочки...сигнал когда будет - смело можно уже выставлять... клиентов будет море...))

Муйней не занимаюсь...

 
Lesorub:

Муйней не занимаюсь...

А надо бы...ну, хозяин барин... личные предубеждения...разве плохо поработать не только на себя, но и бедным лохам-трейдунам помочь нажить миллионы...))

 
Сергей Криушин:

А надо бы...ну, хозяин барин... личные предубеждения...разве плохо поработать не только на себя, но и бедным лохам-трейдунам помочь нажить миллионы...))

Точно...


 

Хитроопый фунтяра...


 

И Лунек подоспел:


 

Как то так.


 
Вижу продажу. GBPUSD sellstop 1.31554 tp 1.30918 sl 1.31799 
Файлы:
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Dmitriy Forex:
Вижу продажу. GBPUSD sellstop 1.31554 tp 1.30918 sl 1.31799 

Первая цель 1.3560. Удачи с продажей.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Первая цель 1.3560. Удачи с продажей.)))

Это один из вариантов, до котировки открытия сделки цена не дошла, так что рано смеяться мишутка

 
Dmitriy Forex:

Это один из вариантов, до котировки открытия сделки цена не дошла, так что рано смеяться мишутка

Да какой уж тут смех, когда трейдеры деньги свои теряют.

Ваши потери воспринимаю как свои)

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