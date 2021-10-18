FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 144
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Просто уже какие-то волшебные палочки выручалочки...сигнал когда будет - смело можно уже выставлять... клиентов будет море...))
Муйней не занимаюсь...
Муйней не занимаюсь...
А надо бы...ну, хозяин барин... личные предубеждения...разве плохо поработать не только на себя, но и бедным лохам-трейдунам помочь нажить миллионы...))
А надо бы...ну, хозяин барин... личные предубеждения...разве плохо поработать не только на себя, но и бедным лохам-трейдунам помочь нажить миллионы...))
Точно...
Хитроопый фунтяра...
И Лунек подоспел:
Как то так.
Вижу продажу. GBPUSD sellstop 1.31554 tp 1.30918 sl 1.31799
Первая цель 1.3560. Удачи с продажей.)))
Первая цель 1.3560. Удачи с продажей.)))
Это один из вариантов, до котировки открытия сделки цена не дошла, так что рано смеяться мишутка
Это один из вариантов, до котировки открытия сделки цена не дошла, так что рано смеяться мишутка
Да какой уж тут смех, когда трейдеры деньги свои теряют.
Ваши потери воспринимаю как свои)