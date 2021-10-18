FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 150

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Renat Akhtyamov:

Ггггы

эт начало

2767, надеюсь

Тоесть, вы считаете что фунт упадёт так низко ?

 
timur1982:
Тоесть, вы считаете что фунт упадёт так низко ?

ну да

и выше писал уже об этом

 
Похоже GBP начинает большое падение. Соглашение по BREXIT отклонено, нового референдума то-же не будет. Похоже 12 апреля начнется жесткий выход.
Так что ждем падения.
 
Konstantin Nikitin:
Похоже GBP начинает большое падение. Соглашение по BREXIT отклонено, нового референдума то-же не будет. Похоже 12 апреля начнется жесткий выход.
Так что ждем падения.

пока спокойненько валится, не спеша.

хоть Оанду и перекрасили (также удалии - что они там кажут, теперь непонятно - где покупки, а где продажи), но некоторые демонстрируют ситуацию на форексе более прилично:


а вот евра, подозреваю, резко свалится:


 
Завлекает фунтик в покупки, а падать он еще особо и не начинал - видать к дождю.
 
Unicornis:
Завлекает фунтик в покупки, а падать он еще особо и не начинал - видать к дождю.
фунтик падла стрёмная.
Мечется, волантилен до ужаса, и переменчив.
Но денег на нём накосить можно много )
 
Renat Akhtyamov:

пока спокойненько валится, не спеша.

хоть Оанду и перекрасили (также удалии - что они там кажут, теперь непонятно - где покупки, а где продажи), но некоторые демонстрируют ситуацию на форексе более прилично:


а вот евра, подозреваю, резко свалится:


Большинсво в покупки вкладываются смотрю.
Что до евры, то, на дневном от рельсовой свечи, линейкой фибо, евра только пол пути прошла.
Есть ещё куда падать.
 
ЛОНДОН, 29 мар — РИА Новости. Британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС по Brexit. Теперь Великобритания должна либо предложить альтернативный вариант действий, либо покинуть Евросоюз 12 апреля.

После голосования премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство продолжит обсуждать варианты Brexit.

"Теперь срок Brexit по умолчанию - 12 апреля. Это всего лишь через 14 дней. Этого недостаточно для того, чтобы согласовать, подготовить законодательную базу и ратифицировать сделку, и при этом палата общин ранее ясно дала понять, что не допустит выхода страны без соглашения. Так что нам надо согласовать альтернативный способ движения вперед", - сказала Мэй.

В связи с итогом голосования глава Евросовета Дональд Туск заявил о намерении созвать экстренный саммит ЕС 10 апреля. При этом Еврокомиссия считает вероятным "жесткий" Brexit 12 апреля, то есть отделение страны от союза без ратифицированного договора об условиях.

 
Renat Akhtyamov:

Ггггы

эт начало

2767, надеюсь

Ренка,не плохо ты рисанулся,респект!

Расскажи пожст,можно в личку,что за умозрительные умозаключения тебя привели к такому правдоподобному выводу.

В данной ситуации экшен не помог,распределение на опцах палка о двух концах,VSA скромно остался вверху,дракона не вижу,голову на плечах тоже.

Не жмись,поделись наработкой поиска дна.


 

По фунту скорее всего жёсткого падения не будет, новость уже есть и рынок был готов.

Так что мелкий расколбас и сбор шортовиков, ну и поход вверх.

Время показало, что экономика Британии стоит твёрдо на ногах и без ЕВРО, осталось чуток перестроить, а перестроено уже многое, и фунтик будет хорош)

Так что Я опасаюсь шортить в этой ситуации.

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