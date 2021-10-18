FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 150
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Ггггы
эт начало
2767, надеюсь
Тоесть, вы считаете что фунт упадёт так низко ?
ну да
и выше писал уже об этом
Так что ждем падения.
Похоже GBP начинает большое падение. Соглашение по BREXIT отклонено, нового референдума то-же не будет. Похоже 12 апреля начнется жесткий выход.
Так что ждем падения.
пока спокойненько валится, не спеша.
хоть Оанду и перекрасили (также удалии - что они там кажут, теперь непонятно - где покупки, а где продажи), но некоторые демонстрируют ситуацию на форексе более прилично:
а вот евра, подозреваю, резко свалится:
Завлекает фунтик в покупки, а падать он еще особо и не начинал - видать к дождю.
пока спокойненько валится, не спеша.
хоть Оанду и перекрасили (также удалии - что они там кажут, теперь непонятно - где покупки, а где продажи), но некоторые демонстрируют ситуацию на форексе более прилично:
а вот евра, подозреваю, резко свалится:
После голосования премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство продолжит обсуждать варианты Brexit.
"Теперь срок Brexit по умолчанию - 12 апреля. Это всего лишь через 14 дней. Этого недостаточно для того, чтобы согласовать, подготовить законодательную базу и ратифицировать сделку, и при этом палата общин ранее ясно дала понять, что не допустит выхода страны без соглашения. Так что нам надо согласовать альтернативный способ движения вперед", - сказала Мэй.
В связи с итогом голосования глава Евросовета Дональд Туск заявил о намерении созвать экстренный саммит ЕС 10 апреля. При этом Еврокомиссия считает вероятным "жесткий" Brexit 12 апреля, то есть отделение страны от союза без ратифицированного договора об условиях.
Ггггы
эт начало
2767, надеюсь
Ренка,не плохо ты рисанулся,респект!
Расскажи пожст,можно в личку,что за умозрительные умозаключения тебя привели к такому правдоподобному выводу.
В данной ситуации экшен не помог,распределение на опцах палка о двух концах,VSA скромно остался вверху,дракона не вижу,голову на плечах тоже.
Не жмись,поделись наработкой поиска дна.
По фунту скорее всего жёсткого падения не будет, новость уже есть и рынок был готов.
Так что мелкий расколбас и сбор шортовиков, ну и поход вверх.
Время показало, что экономика Британии стоит твёрдо на ногах и без ЕВРО, осталось чуток перестроить, а перестроено уже многое, и фунтик будет хорош)
Так что Я опасаюсь шортить в этой ситуации.