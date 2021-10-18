FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 348

dannn777:

Колья ри дали отмашку

это что за инструмент такой?

 
Maxim Romanov:

это что за инструмент такой?

опционы на ртс

 

путы ри

После того как скинул коллы, взял путов, красная линия это тейк

[Удален]  

что то вы - расслабились!

где вы все? - в отпуск что ли - все смылись

 
Aleksandr Klapatyuk:

что то вы - расслабились!

где вы все? - в отпуск что ли - все смылись

Все в ожидании лучшей цены.)

[Удален]  
Galim_V:

Все в ожидании лучшей цены.)

Думаю - пора покупать!

 
Йена сегодня может сходить вверх на 109.000 а завтра вернется на 107.700 ,поставил вверх.
 
Не пошла йена вверх, потерял 10%,вечером перевернулся вниз,заработал 35%.Идем вниз по йене на 105.500 с остановкой  на 106.800.
 

скинул путы, навара 20% всего лишь,возможно рано вышел я из путов. Ри продолжает снижаться

 

Прикупил коллов ри 137500 страйка, тейк на 1150, в любом случае держать буду до вечера пятницы

