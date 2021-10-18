FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 348
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Колья ри дали отмашку
это что за инструмент такой?
это что за инструмент такой?
опционы на ртс
После того как скинул коллы, взял путов, красная линия это тейк
что то вы - расслабились!
где вы все? - в отпуск что ли - все смылись
что то вы - расслабились!
где вы все? - в отпуск что ли - все смылись
Все в ожидании лучшей цены.)
Все в ожидании лучшей цены.)
Думаю - пора покупать!
скинул путы, навара 20% всего лишь,возможно рано вышел я из путов. Ри продолжает снижаться
Прикупил коллов ри 137500 страйка, тейк на 1150, в любом случае держать буду до вечера пятницы