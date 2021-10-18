FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 205

Новый комментарий
 

Йена грустно смотрит вниз, император отрекся от престола...

Пунктов 700 вниз намечается.

 

Время хрюкать прошло, пора ходить по большому...


[Удален]  
Торговля  в автоматическом режиме, скрин исключительно для ознакомления. НЕ ГРААЛЬ. просто инструмент. 
 

Фунтовый беспредел...


 
Lesorub:

Фунтовый беспредел...


Это в какую сторону ордера? 

 
sterva:

Это в какую сторону ордера? 

 И туда и сюда сов рубит.

     200 п. на картинке

           без участия

 
Lesorub:

 И туда и сюда сов рубит.

     200 п. на картинке

           без участия

Хороший сов и туда и сюда выставляет ордера...а закрытие значит по общему профиту - водной точке все закрыл...

 
люди подскажите как заходить в сам торговый терминал раньше было без проблем скачал и все сразу пошло 
 

Вдарим новостями по профиту...


 
AUDNZD тоже вверх идет хорошо.
1...198199200201202203204205206207208209210211212...579
Новый комментарий