FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 205
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Йена грустно смотрит вниз, император отрекся от престола...
Пунктов 700 вниз намечается.
Время хрюкать прошло, пора ходить по большому...
Фунтовый беспредел...
Фунтовый беспредел...
Это в какую сторону ордера?
Это в какую сторону ордера?
И туда и сюда сов рубит.
200 п. на картинке
без участия
И туда и сюда сов рубит.
200 п. на картинке
без участия
Хороший сов и туда и сюда выставляет ордера...а закрытие значит по общему профиту - водной точке все закрыл...
Вдарим новостями по профиту...