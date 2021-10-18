FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 284

Aleksandr Klapatyuk:

что то в этом есть схожесть 


Надо торговать не историю, а сигналы, которые получаешь.

Всем трейдерам посвящается)))


Aleksandr Yakovlev:

Всем трейдерам посвящается)))



блин. попробовал кнопочку с плюсом 

забыл что закрывает на всех парах 

Alpari MT5

ещё правда рано говорить

но EURUSDH2 хочет скоро отскок сделать

как  WPR перескачет -50 и  Stochastic пересекёт сигнальную  MACD

EURUSDH2

 
Да вы провидец батенька.)))

Aleksandr Klapatyuk:

ещё правда рано говорить

но EURUSDH2 хочет скоро отскок сделать

как  WPR перескачет -50 и  Stochastic пересекёт сигнальную  MACD


ещё GBPUSDH2

куда то намыливается к низу

GBPUSDH2

Aleksandr Yakovlev:

Да вы провидец батенька.)))

да это не я. а индикаторы панику наводят 
