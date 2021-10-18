FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 212
Ну, типа, если предупрежден, то вооружен...
Хотя и сами, в фунтовой просаде
судя по проходу 200 п здесь просадками не пахнет )))
Подгорать на 1.4 начнет, так что пускай резвится - в кои-то веки движуха пошла. ;)
Подгорать
судя по проходу 200 п здесь просадками не пахнет )))
100 п.просады, если торгуешь, должно, как посикать сходить...
не о чем разговор
а 200п тогда как покакать в штаны и ты это тоже знаешь )))
мозг не выносите!
или лосей на стопах ловить или торговать по установленному риску...
и это верно и другое правда
То, это...
Про фунта кто знал седня?
Бакс, да. Двойной аукцион, верха отработали, теперь низа возьмут. Нарисовали заранее. Палки, однако...
Так что, там пролетим, здесь поимеем!
Иммунитет на разводы срочно привить!
То, это...
Иммунитет на разводы срочно привить!
Прочитал как "срочно выпить" )))
Бакс на ене вон как упал с гепом... выводят с тихой гавани...на большие риски пойдет охотится...фунтяра из под тишка на этом и взлетел...
сделки по GBPUSD 3/05 открыты по ценам интереса крупного капитала на счете с ручной торговлей,и скрин работы софта в автоматическом режиме.
и сделки GBP/AUD на одном из счетов с ручной торговлей.
Можно я тикну свои 5 копеек?
можно до бесконечности философствовать на эту тему)) вы никогда не увидите начало действий крупного капитала. Вы можете только увидеть его следы и именно ПОСТФАКТУМ.И ТОЛЬКО анализируя след,можно строить вероятность действий крупного игрока НА КРАТКОСРОЧНОЕ БУДУЩЕЕ. Рассуждения на тему - я бы тут купил а там продал,- считаю бессмысленными.Так как все это будет ПОСТФАКТУМ))))) вы отметили на скрине что капитал /ВСЕГДА покупает по самым низким ценам? Это заблуждение)) Вы точно знаете какая цена для крупного капитала самая выгодная,самая низкая?ТО ЧТО ДЛЯ ВАС ДОРОГО,ДЛЯ КРУПНОГО КАПИТАЛА БУДЕТ ДЕШЕВО)) ИМЕННО ПОЭТОМУ КОГДА МАССА ТРЕЙДЕРОВ ДУМАЕТ ЧТО РЫНОК УПАЛ/ВЫРОС СИЛЬНО НИЗКО/ВЫСОКО и начинает покупать/продавать инструмент,ТО ЧТО ПРОИСХОДИТ? РЫНОК ИДЕТ ДАЛЬШЕ)) Поэтому еще раз повторюсь,я не гадаю где будет сдерживать или толкать рынок крупный капитал,я буду входить в сделку только тогда,когда капитал показал свои намерения достаточно понятно для меня))) P.S я надеюсь что вы понимаете что ваши сделки не выходят ни на какой рынок и не несут никакой общей нагрузки на него?