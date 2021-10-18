FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 522
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот и фунт закрылся.)))
GbpCad 1.7035 sell
TP 100 pips
ДУМАЛ, НУ ВОТ И ВСЕ, БУ ВЫБЬЕТ. ПРИШЛОСЬ ДАЖЕ НА 2 П. НИЖЕ ОПУСТИТЬ.
Моя жадность меня поощрила))) Вверх ускакали немного)))
Дело было вечером, делать было нечего)))
Дело было вечером, делать было нечего)))
Ждал возврата цены к этому уровню.Цели внизу.
Часть позиции закрыта, остальное в БУ.
Еву продал. Цель в районе 1,10000
Продал еще фунтену, цель вообще 135,820.
Но это конечно хотелки.
Выбьет так выбьет. Все равно в + останусь. Специально
удалять не буду.