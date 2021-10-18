FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 522

Вот и фунт закрылся.)))


GbpCad 1.7035 sell

TP 100 pips

GbpCad

 

ДУМАЛ, НУ ВОТ И ВСЕ, БУ ВЫБЬЕТ. ПРИШЛОСЬ ДАЖЕ НА 2 П. НИЖЕ ОПУСТИТЬ. 

Моя жадность меня поощрила))) Вверх ускакали немного)))


 

Дело было вечером, делать было нечего)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Дело было вечером, делать было нечего)))


Забавно :) 
 

Ждал возврата цены к этому уровню.Цели внизу.


 

Часть позиции закрыта, остальное в БУ.


 

Еву продал. Цель в районе 1,10000


 

Продал еще фунтену, цель вообще 135,820.

Но это конечно хотелки.

Выбьет так выбьет. Все равно в + останусь. Специально

удалять не буду.


 
Смотрю тут в ветке никто не хочет общаться. Наверно тоже перестану.
