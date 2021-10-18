FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 295

Новый комментарий
 

По фунту на вскидку что то как то так)))


 
Aleksandr Yakovlev:

По фунту на вскидку что то как то так)))


Спасибо, думаю на недельку входы только в лонги.)

 
sterva:

Спасибо, думаю на недельку входы только в лонги.)

Я не гуру. Просто что вижу то и торгую.

Если пригодиться, то буду рад.

[Удален]  
 
Aleksandr Klapatyuk:

пока ещё - не перепрыгнула синею линию

 

если бар откроется выше - то тогда откроет buy

Так что там с синенькой?)))

[Удален]  

вот пересекла синею линию - только вот бар открылся ниже

сейчас как шарахнет - и я в хорошем минусе буду

EURJPYM30

как откроет позицию - линия должна удалиться 

 
Aleksandr Yakovlev:

Так что там с синенькой?)))

Может цвет поменять?
[Удален]  
Anzhela Sityaeva:
Может цвет поменять?
а там и жёлтенькая есть 😄
 
Anzhela Sityaeva:
Может цвет поменять?

Я тоже так думаю. Это ведь как корабль назовешь или какой цвет выберешь, так и поплывет.)))


 
Торгуют круглые уровни - знаю, про то, что торгуют круглое время тут тоже писали, может попробовать торговать по радуге?
1...288289290291292293294295296297298299300301302...579
Новый комментарий