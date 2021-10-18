FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 295
По фунту на вскидку что то как то так)))
Спасибо, думаю на недельку входы только в лонги.)
Я не гуру. Просто что вижу то и торгую.
Если пригодиться, то буду рад.
пока ещё - не перепрыгнула синею линию
если бар откроется выше - то тогда откроет buy
Так что там с синенькой?)))
вот пересекла синею линию - только вот бар открылся ниже
сейчас как шарахнет - и я в хорошем минусе буду
как откроет позицию - линия должна удалиться
Может цвет поменять?
Я тоже так думаю. Это ведь как корабль назовешь или какой цвет выберешь, так и поплывет.)))