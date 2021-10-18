FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 276

Фунт сейчас в канале находится.

Сейчас может вверх сходить. Отбиться от верхней линии

и вниз опять. Возможны резкие движения. импульсы.

Я буду рассматривать покупку после выхода за верхнюю линию.


Доброе утро ! Всем!

я с утра фигнёй страдаю EURJPYM5

EURJPYM5

и вот-

стопы когда ставлю - всегда так.

без стопа - мусолит и мусолит. и нет двежухи 

Vasily Belozerov:
Вы зачем такое советуете? Человек торгует на эмоциях: "ну что ты с этим будешь делать! GBPUSDH1 не хочет - и всё тут"

Ваш совет не просто в воздух, он в космос улетел.

Без эмоций - не интересно жить

----------------------------------------

ну наконец то.

хоть один добрый человек - высказал 

 
Всем привет.Фунт смотрит вниз на 1.2400 и покупатели много денег потеряют.
post-182-055372100_1466459317

 

По AUDUSD последние 15п вверх пытаюсь снять, флэт мешает.

форекс работает - как пылесос

только в себя  

 
С USDCHF вверх ошибся, затягивает его вниз круто на 1.00074.Извиняюсь.
С вами было хорошо!

Ухожу как - Конюхов.

Всем пока! удачи!

