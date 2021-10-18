FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 276
Фунт сейчас в канале находится.
Сейчас может вверх сходить. Отбиться от верхней линии
и вниз опять. Возможны резкие движения. импульсы.
Я буду рассматривать покупку после выхода за верхнюю линию.
Доброе утро ! Всем!
я с утра фигнёй страдаю EURJPYM5
и вот-
стопы когда ставлю - всегда так.
без стопа - мусолит и мусолит. и нет двежухи
Вы зачем такое советуете? Человек торгует на эмоциях: "ну что ты с этим будешь делать! GBPUSDH1 не хочет - и всё тут"
Ваш совет не просто в воздух, он в космос улетел.
Без эмоций - не интересно жить
----------------------------------------
ну наконец то.
хоть один добрый человек - высказал
во как пошла движуха EURJPYH1
если бы не я. головка от примуса
По AUDUSD последние 15п вверх пытаюсь снять, флэт мешает.
форекс работает - как пылесос
только в себя
С вами было хорошо!
Ухожу как - Конюхов.
Всем пока! удачи!