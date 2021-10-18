FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 313
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сегодня часовые свечи разворачивают вот и йена тоже вниз идет.
А, у вас свечи... мы-то по старинке, по барам торгуем, вот в том и разница наверное :)
Закрыл позицию buy eur/jpy c убытком -16.72 открыл позицию sell eur/jpy это произошло 18.06.19 выкладываю с не большим запаздыванием
Закрыл позицию sell gbp/jpy c прибылью 12.69 открыл позицию buy gbp/jpy
Закрыл позицию buy eur/gbp c убытком -3.06 открыл позицию sell eur/gbp
Закрыл позицию sell gbp/usd c прибылью 1.65 открыл позицию buy gbp/usd
Закрыл позицию buy usd/jpy c убытком -6.03 открыл позицию sell usd/jpy