FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 313

Сегодня часовые свечи разворачивают вот и  йена тоже вниз идет.
Файлы:
089.JPG  193 kb
 
Alexxl2008:
Сегодня часовые свечи разворачивают вот и  йена тоже вниз идет.

А, у вас свечи... мы-то по старинке, по барам торгуем, вот в том и разница наверное :)

 
В свечах плохо разбираюсь,но свечной анализ по Н4 и выше смотрю.
Файлы:
090.JPG  157 kb
 
Но в общем движении Анжела права, йена коснется уровня 108 и полетит вверх еще быстрее.
 
А диапазон по йене приличный от 105 до 112 в разнос.
 
Купил AUD/CAD по 0.9171 посмотрим что будет, а после ставки пришорчу голду  по 1354
 
По йене перевернулся вверх на 108.70, затем обратно сюда вернемся.
 

Закрыл позицию buy eur/jpy c убытком -16.72 открыл позицию sell eur/jpy это произошло 18.06.19 выкладываю с не большим запаздыванием


 

Закрыл позицию sell gbp/jpy c прибылью 12.69 открыл позицию buy gbp/jpy

Закрыл позицию buy eur/gbp c убытком -3.06 открыл позицию sell eur/gbp



 

Закрыл позицию sell gbp/usd c прибылью 1.65 открыл позицию buy gbp/usd

Закрыл позицию buy usd/jpy c убытком -6.03 открыл позицию sell usd/jpy


