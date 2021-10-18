FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 40

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Vitaly Muzichenko:

Ну это понятно, пока есть тренд вниз, пока индикатор это и показывает, но тренд не может быть вечным и развернётся когда-то, но индикатор об этом скажет уже потом, когда будет ярко выраженное движение, но это уже потом, а сейчас нужно ловить моменты глазами

Виталий, график цены - это уже индикатор, больше не надо, согласен

Я давно говорю тут на форуме, что самый лучший анализатор - это глаза

Остаётся перевести этот анализ в программу

В принципе, я так и сделал.

 
Vitaly Muzichenko:

Сейчас уже остановка, а дальше от 1285 будет видно, но Я больше склонен к росту, чем к падению, смущает только штука, выделенная красным, как-бы не уехали дальше вниз


Ну хз. 
КМК
Будут продавать пока все стопы не соберут.
 
Renat Akhtyamov:

Виталий, график цены - это уже индикатор, больше не надо, согласен

Я давно говорю тут на форуме, что самый лучший анализатор - это глаза

Остаётся перевести этот анализ в программу

В принципе, я так и сделал.

Вот так многие переводят, а потом покупки на хая, а продажи на лоях, и так несколько раз, пока индикатор(цена) не перестроиться 

 
Nikolai Krylov:
Ну хз. 
КМК
Будут продавать пока все стопы не соберут.

Ну снести стопы не так просто, если там будет гора лимиток, если лимиток будет мало, то конечно-же раздавят 

 
EURUSD еще к 1.1275 сходит. Потом- на север.
 
Vitaly Muzichenko:

Ну снести стопы не так просто, если там будет гора лимиток, если лимиток будет мало, то конечно-же раздавят 

Вот по этому я сегодня пасс :)
PS
Вчера стряхнули меня со всех кроссов по стопам :D
Сегодня с кабеля. 
Рынок нервный :)
 
1.1255
 
А я думаю будут продавать пока стопы не соберут.
КМК
Многие встали в лонг по 1.13500-800. Их будут разводить.
[Удален]  
ПО AUD/USD торговый сценарий
 
Aleksandr Yakovlev:
1.1255

Если туда дойдут, то и до 1120 совсем рукой подать

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