FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 40
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Ну это понятно, пока есть тренд вниз, пока индикатор это и показывает, но тренд не может быть вечным и развернётся когда-то, но индикатор об этом скажет уже потом, когда будет ярко выраженное движение, но это уже потом, а сейчас нужно ловить моменты глазами
Виталий, график цены - это уже индикатор, больше не надо, согласен
Я давно говорю тут на форуме, что самый лучший анализатор - это глаза
Остаётся перевести этот анализ в программу
В принципе, я так и сделал.
Сейчас уже остановка, а дальше от 1285 будет видно, но Я больше склонен к росту, чем к падению, смущает только штука, выделенная красным, как-бы не уехали дальше вниз
Виталий, график цены - это уже индикатор, больше не надо, согласен
Я давно говорю тут на форуме, что самый лучший анализатор - это глаза
Остаётся перевести этот анализ в программу
В принципе, я так и сделал.
Вот так многие переводят, а потом покупки на хая, а продажи на лоях, и так несколько раз, пока индикатор(цена) не перестроиться
Ну хз.
Ну снести стопы не так просто, если там будет гора лимиток, если лимиток будет мало, то конечно-же раздавят
Ну снести стопы не так просто, если там будет гора лимиток, если лимиток будет мало, то конечно-же раздавят
1.1255
Если туда дойдут, то и до 1120 совсем рукой подать