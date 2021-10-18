FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 317
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет Анжела. Мультик ваш в тему.
Это если брать во внимание ваши последние скрины со сделками)))
Я слежу за вами)) Продолжайте в том же духе.
А в конце каждой неделе ждем от вас по подобному мультику)))
Привет Анжела. Мультик ваш в тему.
Это если брать во внимание ваши последние скрины со сделками)))
Я слежу за вами)) Продолжайте в том же духе.
А в конце каждой неделе ждем от вас по подобному мультику)))
Договорились!
Пятница закончилась следующем образом:
Закрыл позицию sell gbp/jpy c убытком -8,22 открыл позицию buy gbp/jpy
Закрыл позицию sell gbp/usd c убытком -3,14 открыл позицию buy gbp/usd
Закрыл позицию sell eur/usd c убытком -4,77 открыл позицию buy eur/usd
Я слежу за вами))
+1
Интересно Анжела нас порадует чем то сегодня)?
Наверное приятными впечатлениями от отдыха.
Понедельник, говорят день тяжелый, но есть и исключения. Сделка по ценовым паттернам, часть объема закрыта, позиция сопровождается.
В "хозяйстве сгодится" все что способно давать прибыль, еще одна сделка по ценовым паттернам, стандартно часть объема закрыта, позиция сопровождается по ситуации.