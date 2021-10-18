FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 317

Anzhela Sityaeva:

Привет Анжела. Мультик ваш в тему.

Это если брать во внимание ваши последние скрины со сделками)))

Я слежу за вами)) Продолжайте в том же духе. 

А в конце каждой неделе ждем от вас по подобному мультику)))

 
Договорились!

 

Пятница закончилась следующем образом:


Закрыл позицию sell gbp/jpy c убытком -8,22 открыл позицию buy gbp/jpy

Закрыл позицию sell gbp/usd c убытком -3,14 открыл позицию buy gbp/usd

Закрыл позицию sell eur/usd c убытком -4,77 открыл позицию buy eur/usd


 
Aleksandr Yakovlev:

Я слежу за вами)) 

+1

 
Интересно Анжела нас порадует чем то сегодня)?
 
Наверное приятными впечатлениями от отдыха. 
КМК ей нужно отдохнуть от стресса :)
 
Всем хорошего дня! Не забывайте, у нас целая команда, хоть и небольшая, а впечатления я оставлю при себе, это личное. Что до торговли сегодня, то все кисло и особо радовать нечем, но "еще не вечер" :)
 

Понедельник, говорят день тяжелый, но есть и исключения. Сделка по ценовым паттернам, часть объема закрыта, позиция сопровождается.

GBPJPY.M5

 

В "хозяйстве сгодится" все что способно давать прибыль, еще одна сделка по ценовым паттернам, стандартно часть объема закрыта, позиция сопровождается по ситуации.

GOLDM3

 
На самом деле порадовала!!
