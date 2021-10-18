FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 331
Да. Только недостатки тоже есть (время и загоны в другом направлении). От них все беды.)
По ним для любимой пары больше выгодны продажи(.
Нужны уровни возможных разворотов для входов. И понимать, что это не пипсовка:
Вот двойные на фунте:
Ориентир на бакс:
Можно попробовать...
Напишу тоже прогноз.
Купил биткоины в долгосрок по 6000. Стоплосс на 0, профит на 370 000Текущий откат планируется до 8000 примерно
ошибся до 9400 откат ожидается
Начнём с того, что все хорошо поздравили друг-друга с Новым Годом, хорошо отметили, всем было весело.
Но 3.01.2019 в ночную сессию рынок решил испортить некоторым настроение, спреды по некоторым парам доходили до 1000 пунктов, в то время как среднее дневное движение по паре всего ~120 пунктов.
Это не совсем "Чёрный лебедь", это скорее пара лебедей(
При просмотре экономического календаря сделал вывод, что USD/CAD развернётся не скоро - пока собирают шортистов, для дальнейшего похода вверх.
Американский доллар ещё в стадии дальнейшего роста, фунт под давлением - роста пока не ожидаю. Евро фундаментально крепка, поэтому сделал вывод, что будет ходить в канале от 1.1250 до 1.1450
Йена укрепляется на фоне сезонности, но это предположительно до середины января, а дальше ослабление, экономика Японии не в лучшем состоянии.
Все кто сегодня слился - впереди есть много времени для пересмотра стратегии, ну и вперёд дербанить рынок)
