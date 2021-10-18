FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 331

sterva:

Да. Только недостатки тоже есть (время и загоны в другом направлении). От них все беды.)

По ним для любимой пары больше выгодны продажи(.

Нужны уровни возможных разворотов для входов. И понимать, что это не пипсовка:


 

Вот двойные на фунте:


 
Подскажите по USDCHF пжл.
Можно после перехая продать? Цели внизу есть?
 

Ориентир на бакс:


 
Lesorub:

Ориентир на бакс:


Понял, гранд мерси.
 

Можно попробовать...


 
Lesorub:

Можно попробовать...


Купил, ТР поставил на 1, 686 )
IMG_20190702_153814_635.jpg  18 kb
 

Напишу тоже прогноз.

Купил биткоины в долгосрок по 6000. Стоплосс на 0, профит на 370 000

Текущий откат планируется до 8000 примерно
 
Maxim Romanov:

Напишу тоже прогноз.

Купил биткоины в долгосрок по 6000. Стоплосс на 0, профит на 370 000

Текущий откат планируется до 8000 примерно

ошибся до 9400 откат ожидается

 
Vitaly Muzichenko:

Начнём с того, что все хорошо поздравили друг-друга с Новым Годом, хорошо отметили, всем было весело.

Но 3.01.2019 в ночную сессию рынок решил испортить некоторым настроение, спреды по некоторым парам доходили до 1000 пунктов, в то время как среднее дневное движение по паре всего ~120 пунктов.

Это не совсем "Чёрный лебедь", это скорее пара лебедей(

При просмотре экономического календаря сделал вывод, что USD/CAD развернётся не скоро - пока собирают шортистов, для дальнейшего похода вверх.

Американский доллар ещё в стадии дальнейшего роста, фунт под давлением - роста пока не ожидаю. Евро фундаментально крепка, поэтому сделал вывод, что будет ходить в канале от 1.1250 до 1.1450

Йена укрепляется на фоне сезонности, но это предположительно до середины января, а дальше ослабление, экономика Японии не в лучшем состоянии.

Все кто сегодня слился - впереди есть много времени для пересмотра стратегии, ну и вперёд дербанить рынок)

Далее следует ...

помню этот страшный день)
