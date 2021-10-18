FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 437

Aleksandr Klapatyuk:

больше 30000 на верхней точки было.

поставил стоп на всякий случай. 

И стал тут писать -хвастаться . А тут на тебе - сработал стоп

и все пропало..... настроение.- и сейчас запью 

Торгуй без эмоций.

По крайней мере учись этому.
Aleksandr Yakovlev:

Не знаю. меня наверное только могила , исправит. 

 
Может хватит голову пеплом посыпать.

 
трал пиши

нервы сохранит

;)

 

Повторно продал фунт. По крайней мере до нижней границы должна цена дойти, а это 35 п.


так у меня, есть трал. - жадность сгубила. 

трал у меня от горизонтальной линии. а, я кого-то … взял и отодвинул , думал ещё выше пойдёт. 

ладно, начну заново. GBPUSDH2буду ловит от значков Buy с низу  Sell с верху

EurGbp 0,8991 sell
TP 0,88
 
так проги не пользуют

если что то исправляешь руками - значит не нравится как работает программа

исправляй программу, а руками не надо лезть в торговлю

 

Ну ладно, часть позиции прикрыл. Остальное в БУ.

Есть надежа , что еще ниже пойдет.

Надо чтоб из канала цена вышла вниз и протестила.


 
Vladimir Baskakov:

Ловите на 0,8800

EurAud 1,6300 sell

EurChf 1,0910 sell

TP 1000 pipoв

Прошло несколько часов. 
Ситуация выглядит не в вашу пользу, милочек.
Вы слишком торопливы. Терпения у вас маловато:

1

2

Но не расстраивайтесь. Все поправимо.
Вот поработаете с моё, тогда и результаты будут получше... ))

Трейдинг - это психология, в том числе...
А вы как себе это представляете?
Ну вот скажите, с какого это перепугу EUR/GBP должен двигаться на Юг?
Чем вы обосновываете такое мнение?

