FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 437
больше 30000 на верхней точки было.
поставил стоп на всякий случай.
И стал тут писать -хвастаться . А тут на тебе - сработал стоп
и все пропало..... настроение.- и сейчас запью
Торгуй без эмоций.По крайней мере учись этому.
Не знаю. меня наверное только могила , исправит.
Может хватит голову пеплом посыпать.
трал пиши
нервы сохранит
;)
Повторно продал фунт. По крайней мере до нижней границы должна цена дойти, а это 35 п.
так у меня, есть трал. - жадность сгубила.
трал у меня от горизонтальной линии. а, я кого-то … взял и отодвинул , думал ещё выше пойдёт.
ладно, начну заново. буду ловит от значков Buy с низу Sell с верху
так проги не пользуют
если что то исправляешь руками - значит не нравится как работает программа
исправляй программу, а руками не надо лезть в торговлю
Ну ладно, часть позиции прикрыл. Остальное в БУ.
Есть надежа , что еще ниже пойдет.
Надо чтоб из канала цена вышла вниз и протестила.
Ловите на 0,8800
EurAud 1,6300 sell
EurChf 1,0910 sell
TP 1000 pipoв
Прошло несколько часов.
Ситуация выглядит не в вашу пользу, милочек.
Вы слишком торопливы. Терпения у вас маловато:
Но не расстраивайтесь. Все поправимо.
Вот поработаете с моё, тогда и результаты будут получше... ))
Трейдинг - это психология, в том числе...
А вы как себе это представляете?
Ну вот скажите, с какого это перепугу EUR/GBP должен двигаться на Юг?
Чем вы обосновываете такое мнение?