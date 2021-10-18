FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 133
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Привет. Цели наверху. 1.1540-1.1560
Привет.
Мои слова не сигнал к действию. Просто я так вижу рынок.
Помни, рискуешь ты и в случае + или - виноват только ты сам.)))
Есть уровень сильный 1.1300. Вчера тестировали его целый день. Сейчас небольшой отскок вверх.
Возможен тест еще раз . На подобии шпильки сверху вниз.
Мои слова не сигнал к действию. Просто я так вижу рынок.
Помни, рискуешь ты и в случае + или - виноват только ты сам.)))
Есть уровень сильный 1.1300. Вчера тестировали его целый день. Сейчас небольшой отскок вверх.
Возможен тест еще раз . На подобии шпильки сверху вниз.
Спасибо за предостережение.
Добавлять к покупке буду только после перехая ;)
Идеальная точка входа. ТП 1.73400
Нужна помощь, пишу Дипломную и один из разделов вопросы которые постоянно тревожат опытных (не новеньких) трейдеров.
Вопросы новеньких найти и раскрыть было не сложно, но вот вопросы от опытных вери сложно, хелп плз.
Потому что у новеньких:
1) С чего начать
2) Дисциплина в трейдинге
3) Стратегии трейдинга
4) Необходим ли софт?
Их я раскрыла, и найти не было сложно.
А в разделе "бывалых трейдеров" просо зависла так как я не являюсь опытным трейдером и даже в голову ничего не приходит. Какие вас мучают вопросы кроме морали, денег и времени. Какие пробелы в знаниях, чего не хватает им и тд. Какие вопросы задают опытные трейдеры, какую инфу они ищут, хоть зацепку дайте мне.
А информацию для раскрытия темы я уже найду сама :)
Буду очень благодарна за любую помощь! <3
Доброго времени суток!
Нужна помощь, пишу Дипломную и один из разделов вопросы которые постоянно тревожат опытных (не новеньких) трейдеров.
Вопросы новеньких найти и раскрыть было не сложно, но вот вопросы от опытных вери сложно, хелп плз.
Потому что у новеньких:
1) С чего начать
2) Дисциплина в трейдинге
3) Стратегии трейдинга
4) Необходим ли софт?
Их я раскрыла, и найти не было сложно.
А в разделе "бывалых трейдеров" просо зависла так как я не являюсь опытным трейдером и даже в голову ничего не приходит. Какие вас мучают вопросы кроме морали, денег и времени. Какие пробелы в знаниях, чего не хватает им и тд. Какие вопросы задают опытные трейдеры, какую инфу они ищут, хоть зацепку дайте мне.
А информацию для раскрытия темы я уже найду сама :)
Буду очень благодарна за любую помощь! <3
Что то вы темните AlenaKotova. Что это за дипломная такая? На кого учитесь? Тема вашей дипломной?. Какое отношение вы имеете к трейдингу?.Вы случайно не из налоговой?.
Буду очень благодарен за ваши ответы)))
Идеальная точка входа. ТП 1.73400
Когда по тренду вход можно хоть на тренд потом свалить.)
Что то вы темните AlenaKotova. Что это за дипломная такая? На кого учитесь? Тема вашей дипломной?. Какое отношение вы имеете к трейдингу?.Вы случайно не из налоговой?.
Буду очень благодарен за ваши ответы)))
Хех :D Финансистка я, Дипломная на тему: "«Трейдинг как инвестирование в будущее» или «Трейдинг, игра или бизнес»
"Какое отношение вы имеете к трейдингу?" -никакого, кроме того что сейчас изучаю и собираю информацию. Мне не нужны какие-то тайны и тд. Простые вопросы, которые можно раскрыть в данной теме.
"Вы случайно не из налоговой?" - возможно да, возможно нет, кто его знает :D :D <-шутка если что
Хех :D Финансистка я, Дипломная на тему: "«Трейдинг как инвестирование в будущее» или «Трейдинг, игра или бизнес»
"Какое отношение вы имеете к трейдингу?" -никакого, кроме того что сейчас изучаю и собираю информацию. Мне не нужны какие-то тайны и тд. Простые вопросы, которые можно раскрыть в данной теме.
"Вы случайно не из налоговой?" - возможно да, возможно нет, кто его знает :D :D <-шутка если что
Как то тут создавалась тема по поводу того, что имеет для вас трейдинг. 50% примерно ответила, что поправить финансовое положение. Остальные в разброс.
Все сюда за этим идут.
Идут и уходят...