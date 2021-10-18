FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 133

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Aleksandr Yakovlev:

Привет. Цели наверху. 1.1540-1.1560

Привет.
В таком случае попробую наращивать позу на каждом откате :)
 
Nikolai Krylov:
Привет.
В таком случае попробую наращивать позу на каждом откате :)

Мои слова не сигнал к действию. Просто я так вижу рынок. 

Помни, рискуешь ты и в случае + или - виноват только ты сам.)))

Есть уровень сильный 1.1300. Вчера тестировали его целый день. Сейчас небольшой отскок вверх.

 Возможен тест еще раз . На подобии шпильки сверху вниз. 


 
Aleksandr Yakovlev:

Мои слова не сигнал к действию. Просто я так вижу рынок. 

Помни, рискуешь ты и в случае + или - виноват только ты сам.)))

Есть уровень сильный 1.1300. Вчера тестировали его целый день. Сейчас небольшой отскок вверх.

 Возможен тест еще раз . На подобии шпильки сверху вниз. 


Спасибо за предостережение.

Добавлять к покупке буду только после перехая ;)

 

Идеальная точка входа. ТП 1.73400


 
Доброго времени суток!

Нужна помощь, пишу Дипломную и один из разделов вопросы которые постоянно тревожат опытных (не новеньких) трейдеров.

Вопросы новеньких найти и раскрыть было не сложно, но вот вопросы от опытных вери сложно, хелп плз.
Потому что у новеньких:
1) С чего начать
2) Дисциплина в трейдинге
3) Стратегии трейдинга
4) Необходим ли софт?

Их я раскрыла, и найти не было сложно.

А в разделе "бывалых трейдеров" просо зависла так как я не являюсь опытным трейдером и даже в голову ничего не приходит. Какие вас мучают вопросы кроме морали, денег и времени. Какие пробелы в знаниях, чего не хватает им и тд. Какие вопросы задают опытные трейдеры, какую инфу они ищут, хоть зацепку дайте мне.
А информацию для раскрытия темы я уже найду сама :) 

Буду очень благодарна за любую помощь! <3
 
AlenaKotova:
Доброго времени суток!

Нужна помощь, пишу Дипломную и один из разделов вопросы которые постоянно тревожат опытных (не новеньких) трейдеров.

Вопросы новеньких найти и раскрыть было не сложно, но вот вопросы от опытных вери сложно, хелп плз.
Потому что у новеньких:
1) С чего начать
2) Дисциплина в трейдинге
3) Стратегии трейдинга
4) Необходим ли софт?

Их я раскрыла, и найти не было сложно.

А в разделе "бывалых трейдеров" просо зависла так как я не являюсь опытным трейдером и даже в голову ничего не приходит. Какие вас мучают вопросы кроме морали, денег и времени. Какие пробелы в знаниях, чего не хватает им и тд. Какие вопросы задают опытные трейдеры, какую инфу они ищут, хоть зацепку дайте мне.
А информацию для раскрытия темы я уже найду сама :) 

Буду очень благодарна за любую помощь! <3

Что то вы темните AlenaKotova. Что это за дипломная такая?  На кого учитесь?  Тема вашей дипломной?. Какое отношение вы имеете к трейдингу?.Вы случайно не из налоговой?. 

Буду очень благодарен за ваши ответы)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Идеальная точка входа. ТП 1.73400


Когда по тренду вход можно хоть на тренд потом свалить.)

 
Aleksandr Yakovlev:

Что то вы темните AlenaKotova. Что это за дипломная такая?  На кого учитесь?  Тема вашей дипломной?. Какое отношение вы имеете к трейдингу?.Вы случайно не из налоговой?. 

Буду очень благодарен за ваши ответы)))

Хех :D Финансистка я, Дипломная на тему: "«Трейдинг как инвестирование в будущее» или «Трейдинг, игра или бизнес»

"Какое отношение вы имеете к трейдингу?" -никакого, кроме того что сейчас изучаю и собираю информацию. Мне не нужны какие-то тайны и тд. Простые вопросы, которые можно раскрыть в данной теме.

"Вы случайно не из налоговой?" - возможно да, возможно нет, кто его знает :D :D <-шутка если что

 
AlenaKotova:

Хех :D Финансистка я, Дипломная на тему: "«Трейдинг как инвестирование в будущее» или «Трейдинг, игра или бизнес»

"Какое отношение вы имеете к трейдингу?" -никакого, кроме того что сейчас изучаю и собираю информацию. Мне не нужны какие-то тайны и тд. Простые вопросы, которые можно раскрыть в данной теме.

"Вы случайно не из налоговой?" - возможно да, возможно нет, кто его знает :D :D <-шутка если что

Как то тут создавалась тема по поводу того, что имеет для вас трейдинг. 50% примерно ответила, что поправить финансовое положение. Остальные в разброс.

Все сюда за этим идут.

 

Идут и уходят...


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