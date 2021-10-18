FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 339

Anzhela Sityaeva:

Всех приветствую! Есть более надежное решение - смотрите за индексом доллара. Пятничный бросок был ожидаемым, три дня готовился. Все мажоры, когда доллар динамичен, под него пляшут.


Ну да ну да - кто ж спорит...пляшут и будут плясать, против бакса не попрешшь... все думают, что он против нас, да мы им нахрен не нужны с нашим менталитетом... им нужно своих в руках держать, чтоб не разбежались...)

 

Закрыл позицию sell usd/jpy c убытком -11.82 открыл позицию buy usd/jpy

Закрыл позицию sell gbp/jpy c прибылью 8.87 открыл позицию buy gbp/jpy

Закрыл позицию sell gbp/usd c прибылью 16.44 открыл позицию buy gbp/usd


 
Mr.Anamaliy:

Исходя из каких соображений перевороты - прибыль хоть есть... или просто учебно-тренировочный полет...))

Да и череп в аватарке как-то не смотрится для этого форума, что-то фашистское в нем есть - как вроде круто запугать хотите...

 
Mr.Anamaliy:

Сергей Криушин:

Исходя из каких соображений перевороты - прибыль хоть есть... или просто учебно-тренировочный полет...))

Да и череп в аватарке как-то не смотрится для этого форума, что-то фашистское в нем есть - как вроде круто запугать хотите...

Да, интересное предположение, только вот я ни как не могу понять, извините, чему тут учебно-тренироваться - кнопки нажимать?

P.S. Наше мнение - вход был, так сказать - пойдет, если маленьким лотом, а так нужно было раньше от 135,708 с частичным закрытием или после удачного теста 135,785 (не должна пройти ниже), если пойдет - закрываться. Ниже часовой график, данные линии построены с Н4. Нужно следить за пробоем и закреплением 136,043. Будем там - цель 137.134.

GBPJPY

 

Сигнала на покупку GBPCAD по моей ТС как не было, так и нет.

Без сожаления прирезал лося получив -10% к депо. Знаю что чем больше лосс, тем труднее закрыть.

Вот такие пироги.

 
Nikolai Krylov:

Именно по этому кроссу у нас тоже не видно смены направления... И -10% это не убийственно, просто неприятно, возможность продолжить сохранена и появился "хороший" опыт.
 
Anzhela Sityaeva:
Anzhela , привет!

совершенно во всем с вами согласен :)

Упд

В свой журнал сделок внес соответствующие записи.

 

Я пока не торгую, хоть мотивацию правильную добавлю. Есть такой человек Александр Карелин, родом из Новосибирска (википедия), занялся спортом Греко-римской борьбой, так вот в свои 25 лет несколько раз за турнир положил на лопатки Лучшего Бойца Всей Японии.

К мнению такого человека стоит даже больше чем прислушиваться. Ему приписывают такое выражение (похоже на правду) -"Победителем становится не тот кто не падал, а тот кто сумел подняться"! Он не многословен, но это не К... другой борец *цензура*:)


 
GBPJPY обязательно нужно прорваться выше 136,043, если будет пулбэк, то не должен пойти ниже 135,816, иначе движение на верх под сомнением.
 
Всем привет. Тут как то Анжела выкладывала сделки свои. Было очень интересно наблюдать за торговлей. В последнее время что то не видно скринов от Анжелы. Вопрос напрашивается сам собой. Почему?
