FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 339
Всех приветствую! Есть более надежное решение - смотрите за индексом доллара. Пятничный бросок был ожидаемым, три дня готовился. Все мажоры, когда доллар динамичен, под него пляшут.
Ну да ну да - кто ж спорит...пляшут и будут плясать, против бакса не попрешшь... все думают, что он против нас, да мы им нахрен не нужны с нашим менталитетом... им нужно своих в руках держать, чтоб не разбежались...)
Закрыл позицию sell usd/jpy c убытком -11.82 открыл позицию buy usd/jpy
Закрыл позицию sell gbp/jpy c прибылью 8.87 открыл позицию buy gbp/jpy
Закрыл позицию sell gbp/usd c прибылью 16.44 открыл позицию buy gbp/usd
Исходя из каких соображений перевороты - прибыль хоть есть... или просто учебно-тренировочный полет...))
Да и череп в аватарке как-то не смотрится для этого форума, что-то фашистское в нем есть - как вроде круто запугать хотите...
Исходя из каких соображений перевороты - прибыль хоть есть... или просто учебно-тренировочный полет...))
Да и череп в аватарке как-то не смотрится для этого форума, что-то фашистское в нем есть - как вроде круто запугать хотите...
Да, интересное предположение, только вот я ни как не могу понять, извините, чему тут учебно-тренироваться - кнопки нажимать?
P.S. Наше мнение - вход был, так сказать - пойдет, если маленьким лотом, а так нужно было раньше от 135,708 с частичным закрытием или после удачного теста 135,785 (не должна пройти ниже), если пойдет - закрываться. Ниже часовой график, данные линии построены с Н4. Нужно следить за пробоем и закреплением 136,043. Будем там - цель 137.134.
Сигнала на покупку GBPCAD по моей ТС как не было, так и нет.
Без сожаления прирезал лося получив -10% к депо. Знаю что чем больше лосс, тем труднее закрыть.
Вот такие пироги.
Именно по этому кроссу у нас тоже не видно смены направления... И -10% это не убийственно, просто неприятно, возможность продолжить сохранена и появился "хороший" опыт.
Anzhela , привет!
совершенно во всем с вами согласен :)
Упд
В свой журнал сделок внес соответствующие записи.
Я пока не торгую, хоть мотивацию правильную добавлю. Есть такой человек Александр Карелин, родом из Новосибирска (википедия), занялся спортом Греко-римской борьбой, так вот в свои 25 лет несколько раз за турнир положил на лопатки Лучшего Бойца Всей Японии.
К мнению такого человека стоит даже больше чем прислушиваться. Ему приписывают такое выражение (похоже на правду) -"Победителем становится не тот кто не падал, а тот кто сумел подняться"! Он не многословен, но это не К... другой борец *цензура*:)