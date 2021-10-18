FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 417
Попипсовал малость)))
А здесь серьезней. Часть позиции закрыта. Остальное в БУ.
Кому интересно голд.
Немного не сбылся твой голд)))
По XAUUSD сегодня вижу два варианта развития событий
поддерживаю - там я его и подхвачу вниз. а там вверх XAUUSDH2
Значит, будем хватать вместе;)
По XAUUSD сегодня вижу два варианта развития событий
Золото идет к 1600. а может и выше
Уже не кто - никуда не идёт
точку красную пробьёт - то может и пойдёт XAUUSDH2