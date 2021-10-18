FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 417

Попипсовал малость)))


 

А здесь серьезней. Часть позиции закрыта. Остальное в БУ.


 
Aleksandr Yakovlev:

Кому интересно голд.


Немного не сбылся твой голд)))

 
Vasiliy Vilkov:

Немного не сбылся твой голд)))

Голд решил всех запутать сегодня! Но мы его распутаем завтра!)
 
Стоит может быть и побаиваться новостей по безработице, но до них еще есть время располагать, что на паре с валютами евро с фунтом нынче есть вероятность ожидать падения пусть даже не именно сейчас а на протяжении всего дня рыночного, ну а альтернативность к югу вижу из-за предыдущих трех подряд 4 часовых свечей, которые своими ценами открытия, закрытия сверху 0.8875, 08890 и повторением 08890 с верхнего расположения могут дать откат в ближайшее время.

 

По XAUUSD сегодня вижу два варианта развития событий

gold041019

 
Aleksandr Klapatyuk:

поддерживаю - там я его и подхвачу вниз. а там вверх XAUUSDH2


Значит, будем хватать вместе;)

 
Золото идет 
Золото идет к 1600. а может и выше

 
Aleksandr Klapatyuk:

Уже не кто - никуда не идёт

точку красную пробьёт - то может и пойдёт XAUUSDH2

 


уже все решено.можно покупать 1500 с стопом 1490
 
Расти ещё сегодня будет? EUR/USD
