FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 107

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5drakon:

Тут и наклонные линии можно нарисовать и консолидацию. Но я склонен к походу на север.


 
тоже согласен на поход хоть на север хоть на юг ато уже третий день болтает как га-но в проруби
 
Lesorub:

Всех причастных, с праздником!!!

Да пускай, наши родственники и будущее поколение, не увидят

военного лихолетия...

С Днем Защитника Отечества!!!!

                               

                 

                               1993 год,

отдельная радиолокационная рота г.N,  N области...

::)))) Мы, походу, с тобой одного года ДМБ, дружище :))) Удачи тебе!

 
Lesorub:

Всех причастных, с праздником!!!

Да пускай, наши родственники и будущее поколение, не увидят

военного лихолетия...

С Днем Защитника Отечества!!!!

                               

                 

                               1993 год,

отдельная радиолокационная рота г.N,  N области...

А топор то где?)

 
Lesorub:

Всех причастных, с праздником!!!

Да пускай, наши родственники и будущее поколение, не увидят

военного лихолетия...

С Днем Защитника Отечества!!!!

И вам!

P.S. Несколько человек подметило, что на нац  тв канале заставка поздравления - "С Днем Защитника".

 
Alexander_K:

::)))) Мы, походу, с тобой одного года ДМБ, дружище :))) Удачи тебе!

Спасибо, Брат!!!

Тока выслуги у меня, 24 года и ДМБ соответствующий.

Так  что, извени. Всю жизнь в Армии и силовых...


А томагавк, кому нуно...      

Засадим, в одно место... 

 

С Праэдником !!!


 
Renat Akhtyamov:

С Праэдником !!!

Что за музыка, сегодня-же не 8 марта?

 
Vitaly Muzichenko:

Что за музыка, сегодня-же не 8 марта?

землю - землянам, кресты - крестьянам, мужикам - женщин

мне лично нравится музон такого плана:


;)


немножко тяжеловато для восприятия, да?
 
Renat Akhtyamov:

землю - землянам, кресты - крестьянам, мужикам - женщин

мне лично нравится музон такого плана:

;)

немножко тяжеловато для восприятия, да?

Такой псевдомузыкой можно устраивать самые жестокие пытки: привязать жертву в стулу и включить "это", через минут 30-40 сознается во всём, лишь-бы выключили такую дрянь.

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