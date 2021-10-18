FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 107
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Тут и наклонные линии можно нарисовать и консолидацию. Но я склонен к походу на север.
Всех причастных, с праздником!!!
Да пускай, наши родственники и будущее поколение, не увидят
военного лихолетия...
С Днем Защитника Отечества!!!!
1993 год,
отдельная радиолокационная рота г.N, N области...
::)))) Мы, походу, с тобой одного года ДМБ, дружище :))) Удачи тебе!
Всех причастных, с праздником!!!
Да пускай, наши родственники и будущее поколение, не увидят
военного лихолетия...
С Днем Защитника Отечества!!!!
1993 год,
отдельная радиолокационная рота г.N, N области...
А топор то где?)
Всех причастных, с праздником!!!
Да пускай, наши родственники и будущее поколение, не увидят
военного лихолетия...
С Днем Защитника Отечества!!!!
И вам!
P.S. Несколько человек подметило, что на нац тв канале заставка поздравления - "С Днем Защитника".
::)))) Мы, походу, с тобой одного года ДМБ, дружище :))) Удачи тебе!
Спасибо, Брат!!!
Тока выслуги у меня, 24 года и ДМБ соответствующий.
Так что, извени. Всю жизнь в Армии и силовых...
А томагавк, кому нуно...
Засадим, в одно место...
С Праэдником !!!
С Праэдником !!!
Что за музыка, сегодня-же не 8 марта?
Что за музыка, сегодня-же не 8 марта?
землю - землянам, кресты - крестьянам, мужикам - женщин
мне лично нравится музон такого плана:
;)
немножко тяжеловато для восприятия, да?
землю - землянам, кресты - крестьянам, мужикам - женщин
мне лично нравится музон такого плана:
;)немножко тяжеловато для восприятия, да?
Такой псевдомузыкой можно устраивать самые жестокие пытки: привязать жертву в стулу и включить "это", через минут 30-40 сознается во всём, лишь-бы выключили такую дрянь.