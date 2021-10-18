FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 156
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На евре похоже большой разворот... давно ждал...
в продажу ?? .
фунт\ена и фунт\доллар тоже по ходу собираются сделать невменяемый откат.
или просто отмораживаются в стиле коррекции )))
На евре похоже большой разворот... давно ждал...
Как то слишком спокойно повернула. Обычно в последний момент выносит всех вниз.
Допустим до 1.11. )
краткосрочная продажа GBPUSD
если не секрет, как определили что краткосрочная ?
EUR/GPB кто-нибудь торгует?
Бай до 0.8562 и Селл до 0.8485 ...
Или Селл лимит с верху
краткосрочная продажа GBPUSD
Байки!
Бай до 0.8562 и Селл до 0.8485 ...
Или Селл лимит с верху
Интересная перспектива.
если не секрет, как определили что краткосрочная ?
Тут в 2-х словах не рассказать