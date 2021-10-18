FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 156

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[Удален]  
Сергей Криушин:

На евре похоже большой разворот... давно ждал...


в продажу ?? . 

 

фунт\ена и фунт\доллар тоже по ходу собираются сделать невменяемый откат.

или просто отмораживаются в стиле коррекции )))

 
Сергей Криушин:

На евре похоже большой разворот... давно ждал...


Как то слишком спокойно повернула. Обычно в последний момент выносит всех вниз.

Допустим до 1.11. ) 

 
EUR/GPB кто-нибудь торгует?
 
краткосрочная продажа GBPUSD
 
Dmitriy Forex:
краткосрочная продажа GBPUSD

если не секрет, как определили что краткосрочная ?

 
sterva:
EUR/GPB кто-нибудь торгует?

Бай до 0.8562 и Селл до 0.8485 ...

Или Селл лимит с верху 

 
Dmitriy Forex:
краткосрочная продажа GBPUSD

Байки!


 
Lesorub:

Бай до 0.8562 и Селл до 0.8485 ...

Или Селл лимит с верху 

Интересная перспектива.

 
timur1982:

если не секрет, как определили что краткосрочная ?

Тут в 2-х словах не рассказать

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