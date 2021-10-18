FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 568

Alexsandr San:

Вы же говорили!? к 1.09 по евро? - И сейчас, кажись - мы идём к этой цели? или как?

Ладно, скажу за всех предсказателей - идём вниз, и как раз , к 1. 09

 
Да он в каждой ветке пишет всякую чухню. То так, то эдак.

Он уже запутался просто. Пишет ради поста.

Даже отвечать не буду на его будущие выпады.

Берегите депо, евро развернулась
стояло закупится - как сразу начали меня бомбить 

EURUSDH2

 
Это ненадолго. 

я знаю - сейчас всё успокоится - и к 1.09 

 
счас все успокоится на три выходных дня

точнее сказать - уже

уже сносят моё депо - потихоньку EURUSDH2

EURUSDH2 

Кто же на дне продает
 
Не слушай никого. Держи сделки. Стоп за прямоугольник поставь.


