FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 568
Вы же говорили!? к 1.09 по евро? - И сейчас, кажись - мы идём к этой цели? или как?
Ладно, скажу за всех предсказателей - идём вниз, и как раз , к 1. 09
Да он в каждой ветке пишет всякую чухню. То так, то эдак.
Он уже запутался просто. Пишет ради поста.
Даже отвечать не буду на его будущие выпады.
стояло закупится - как сразу начали меня бомбить
Это ненадолго.
я знаю - сейчас всё успокоится - и к 1.09
счас все успокоится на три выходных дня
точнее сказать - уже
уже сносят моё депо - потихоньку EURUSDH2
Не слушай никого. Держи сделки. Стоп за прямоугольник поставь.