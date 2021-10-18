FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 492

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov:
1,2862

1.2972 у меня рассчитало

говорю же - лажа

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

1.2972 у меня рассчитало

говорю же - лажа

Я 100 дней ставил. Ну почему же. Я вот ТР ставлю, если в ту же сторону открыл.
Сейчас продал UsdSgd , поставил тейк на 1,3560 , по калькулятору
 
Vladimir Baskakov:
Я 100 дней ставил. Ну почему же. Я вот ТР ставлю, если в ту же сторону открыл.
Сейчас продал UsdSgd , поставил тейк на 1,3560 , по калькулятору

ну и молись теперь, чтобы процентные ставки не изменились

например 30.10.19-го

вот и расчет и тест форвард курса, если цена должна упасть, то красным, вырасти - синим (для этого я создавал базу данных процентных ставок):


ну как сигнальчик?

не зависит от и не ходит цена по процентным ставкам, это однозначно!

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

ну и молись теперь, чтобы процентные ставки не изменились

например 30.10.19-го

вот и расчет и тест форвард курса, если цена должна упасть, то красным, вырасти - синим (для этого я создавал базу данных процентных ставок):


Не молюсь, спокойно торгую
 

Блин народ пятница вечер, сколько можно про торги? Прекращайте, давайте пить горилку)))

Всем привет.

Вот я сегодня почти ничо не заработал и не парюсь..


 
Vasiliy Vilkov:

Блин народ пятница вечер, сколько можно про торги? Прекращайте, давайте пить горилку)))

Всем привет.

Вот я сегодня почти ничо не заработал и не парюсь..


Правильно, забейте!!!


               



 
Martin Cheguevara:

Спред съест всю прибыль. Но, каждый вправе думать как сам того желает. 

У меня просто другой уровень понимания происходящего процесса на рынке.

Я не спорю на счет того работает данная система сейчас или будет ли работать в будущем.

Для меня все, что меньше 3*СКО является шумом. для Вас все может быть иначе...


У каждого свое мнение, а рынок один.

Здравствуйте, Че, а на каком ТФ и на каком периоде считаете СКО? 
 
Renat Akhtyamov:

ну-ну...

Бесконечный стоп не означает, что у Тебя никогда не сработает стоп-лосс или маржин-колл.
Если Ты не понимаешь о чем я, то тебе ещё далеко до кондиции.
 
Ольга Кириенко:
Здравствуйте, Че, а на каком ТФ и на каком периоде считаете СКО? 
Вопрос задан абсолютно верно и неверно одновременно.

На любом ТФ свое СКО.
ТФ это по сути замер изменения инструмента в равные промежутки времени.
Чем больше промежутки тем ближе нормальное распределение и тем выше СКО. например на недельных оно составит на eurusd около 2000 пунктов, а на часовых не более 500.

А неверен вопрос в случае если вы считаете, что какое-то ТФ будет единственно верным в расчете СКО.

И строить фактические, а не приближенные "колокола" надо как минимум за 10 летний промежуток времени.

Я бы мог много рассказывать про истины на рынке форекс, из за незнания которых кто-то уже стал алкоголиком, кто-то как Ренат скоро попадет в психушку или тоже станет алкоголиком...но это будет неуместно.

А вообще страшно наблюдать как рушатся жизни людей которые не знают по сути ничего про этот рынок...
 
Только подумайте...
Никто ещё не добился разработки Грааля, но все абсолютно уверены в том, что он даст баснословные прибыли.

Не это ли признак психологического расстройства - "знать" то, чего не существует в природе?)
1...485486487488489490491492493494495496497498499...579
Новый комментарий