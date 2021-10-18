FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 492
1,2862
1.2972 у меня рассчитало
говорю же - лажа
Я 100 дней ставил. Ну почему же. Я вот ТР ставлю, если в ту же сторону открыл.
ну и молись теперь, чтобы процентные ставки не изменились
например 30.10.19-го
вот и расчет и тест форвард курса, если цена должна упасть, то красным, вырасти - синим (для этого я создавал базу данных процентных ставок):
ну как сигнальчик?
не зависит от и не ходит цена по процентным ставкам, это однозначно!
Блин народ пятница вечер, сколько можно про торги? Прекращайте, давайте пить горилку)))
Всем привет.
Вот я сегодня почти ничо не заработал и не парюсь..
Правильно, забейте!!!
Спред съест всю прибыль. Но, каждый вправе думать как сам того желает.
У меня просто другой уровень понимания происходящего процесса на рынке.
Я не спорю на счет того работает данная система сейчас или будет ли работать в будущем.
Для меня все, что меньше 3*СКО является шумом. для Вас все может быть иначе...
У каждого свое мнение, а рынок один.
ну-ну...
Здравствуйте, Че, а на каком ТФ и на каком периоде считаете СКО?