FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 86

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Сергей Криушин:

Привет, кто-нибудь въехал в эту задачку про яблоки, норвежец похоже обиделся и свалил...


как я понял, он ищет входы после распродажи яблок,сначала идет замануха для поднятия цены, затем почему-то продавец начинает обратно выкупать до безубытка... и как это выглядит на цене - как выход из флета после наторговки

Доброй ночи__))) почему сразу обиделся))) Работы много,Фондовый рынок,валютный. А на форум не остается времени. Вы уж не сердчайте. Про "яблоки"  это было более понятное объяснение выхода крупного капитала из сделки по цене на которой он не теряет деньги.  Вот примерно так это выглядит на графике. Еще необходимо научится видеть где стоит крупный капитал,где начало его позиции,какую цену он будет защищать и так далее.Понимание и опыт приходит не сразу. Я оставлю свою почту,если кому либо захочется связаться со мной или задать вопросы.  На форум постараюсь заходить чаще.

 

"Там за туманами..."   

     

     

                                                                        

                                                                                      

 

С Н4 лучше видно двойной аукцион:             


 
Алексей Тарабанов:
И на чем же мы торгуем (если торгуем) ? 

Мда  уж ...

  Не обессудьте 

 Выше я писАл , что использую настолько топорные  методы, что  начитавшись здесь  теории , мне даже  стыдно их озвучивать 
 
Wiktar:

Доброй ночи__))) почему сразу обиделся))) Работы много,Фондовый рынок,валютный. А на форум не остается времени. Вы уж не сердчайте. Про "яблоки"  это было более понятное объяснение выхода крупного капитала из сделки по цене на которой он не теряет деньги.  Вот примерно так это выглядит на графике. Еще необходимо научится видеть где стоит крупный капитал,где начало его позиции,какую цену он будет защищать и так далее.Понимание и опыт приходит не сразу. Я оставлю свою почту,если кому либо захочется связаться со мной или задать вопросы.  На форум постараюсь заходить чаще.

Привет!!! нет нет спасибо за науку, очень доходчиво, а рынок не обеднеет...Да и у нас тут за идеи заработка не банят, кто как хочет так и косит... и делятся если не жалко...так что спасибо большое, что делитесь своим видением торговли...это только расширяет кругозор и понимание... и вам по вашей системе больших профитов... еще видео обещали... ссылку хотябы...))
 
Что творят канадцы! :)
 
Nikolai Krylov:
Что творят канадцы! :)

Все по плану...

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019

Lesorub, 2019.02.11 19:53

Мой ТР по Евре 1.1543

Последний лимит на 1.1220

Основание: бай сигнал  с Н4 (сигнал-загон-цель)

Пример - Лунь:



 
Lesorub:

Все по плану...


как всегда в паре с КУКЛом? :)

 
Nikolai Krylov:

как всегда в паре с КУКЛом? :)

Терпение и труд - к профиту ведут...


 
Lesorub:

Терпение и труд - к профиту ведут...


Не хочу подвергать твои палки. Но мне кажется уровень 1.2797 это конечная точка в движении на юг.

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