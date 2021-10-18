FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 86
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Привет, кто-нибудь въехал в эту задачку про яблоки, норвежец похоже обиделся и свалил...
как я понял, он ищет входы после распродажи яблок,сначала идет замануха для поднятия цены, затем почему-то продавец начинает обратно выкупать до безубытка... и как это выглядит на цене - как выход из флета после наторговки
Доброй ночи__))) почему сразу обиделся))) Работы много,Фондовый рынок,валютный. А на форум не остается времени. Вы уж не сердчайте. Про "яблоки" это было более понятное объяснение выхода крупного капитала из сделки по цене на которой он не теряет деньги. Вот примерно так это выглядит на графике. Еще необходимо научится видеть где стоит крупный капитал,где начало его позиции,какую цену он будет защищать и так далее.Понимание и опыт приходит не сразу. Я оставлю свою почту,если кому либо захочется связаться со мной или задать вопросы. На форум постараюсь заходить чаще.
"Там за туманами..."
С Н4 лучше видно двойной аукцион:
И на чем же мы торгуем (если торгуем) ?
Мда уж ...
Не обессудьтеВыше я писАл , что использую настолько топорные методы, что начитавшись здесь теории , мне даже стыдно их озвучивать
Доброй ночи__))) почему сразу обиделся))) Работы много,Фондовый рынок,валютный. А на форум не остается времени. Вы уж не сердчайте. Про "яблоки" это было более понятное объяснение выхода крупного капитала из сделки по цене на которой он не теряет деньги. Вот примерно так это выглядит на графике. Еще необходимо научится видеть где стоит крупный капитал,где начало его позиции,какую цену он будет защищать и так далее.Понимание и опыт приходит не сразу. Я оставлю свою почту,если кому либо захочется связаться со мной или задать вопросы. На форум постараюсь заходить чаще.
Что творят канадцы! :)
Все по плану...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Lesorub, 2019.02.11 19:53
Мой ТР по Евре 1.1543
Последний лимит на 1.1220
Основание: бай сигнал с Н4 (сигнал-загон-цель)
Пример - Лунь:
Все по плану...
как всегда в паре с КУКЛом? :)
как всегда в паре с КУКЛом? :)
Терпение и труд - к профиту ведут...
Терпение и труд - к профиту ведут...
Не хочу подвергать твои палки. Но мне кажется уровень 1.2797 это конечная точка в движении на юг.