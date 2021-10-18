FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 203
Перезайти пришлось.) Индекс доллара интересно смотрится.
Такое чувство, что все уже...
Может рано закрылись? или из за........
Не по рельсам как то(((?
Долго там все слишком...
Зоны только смотрю.
Если речь про разворотные, то с тр в них не очень понятно???. А так правда как черепаха.) Еще и своп в минус. Большие сомнения, что кто то по пол года держит.
Всех приветствую! Сегодняшний сигнал на продажу по USDCAD отработал хорошо. СЛ не выходил за допустимые пределы. Достаточно быстро была зафиксирована часть профита и СЛ переведен в БУ. ТП будет корректироваться по ситуации. При достаточных основаниях, объем позиции может быть вновь увеличен.
С канадцем осторожней,смотрит на 1.3636.....
Неплохая точка входа. Интересно было бы посмотреть и на другие)))
Всем привет! Я лично в GBPUSD и до этого был в покупках, в просадке весел, сейчас ещё докупаюсь
Если в просадке, значит не правильно входил.