sterva:

Перезайти пришлось.) Индекс доллара интересно смотрится.

Такое чувство, что все уже... 

Дааа...?


 
Lesorub:

Может рано закрылись? или из за........





упс

Не по рельсам как то(((?

 
sterva:

Долго там все слишком...

Зоны только смотрю.


 
Lesorub:

Если речь про разворотные, то с тр в них не очень понятно???. А так правда как черепаха.) Еще и своп в минус. Большие сомнения, что кто то по пол года держит.

 

Всех приветствую! Сегодняшний сигнал на продажу по USDCAD отработал хорошо. СЛ не выходил за допустимые пределы. Достаточно быстро была зафиксирована часть профита и СЛ переведен в БУ. ТП будет корректироваться по ситуации. При достаточных основаниях, объем позиции может быть вновь увеличен.

usdcadv30

 
С канадцем осторожней,смотрит на 1.3636.....
 
Alexxl2008:
Мне нечего бояться, я в бу… И если что выйду на 1.353535353535
 
Anzhela Sityaeva:

Неплохая точка входа. Интересно было бы посмотреть и на другие)))

 
Всем привет! Я лично в GBPUSD и до этого был в покупках, в просадке весел, сейчас ещё докупаюсь
 
Dmitriy Forex:
Если в просадке, значит не правильно входил.

