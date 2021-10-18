FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 147

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Aleksandr Yakovlev:

Отвечу за коллегу. Увидеть можно хорошую точку входа. Хоть на 25 барах.)))

 Я могу тебе даже из 3 баров точку входа сделать. Но это только по моей ТС.

Я могу даже на одном тике найти точку входа, но вы же понимаете что это


А здесь уже профессиональней

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019

Aleksandr Yakovlev, 2019.03.28 15:44

Привет Тимур. Если смотреть палки то цели здесь.

Покупок по моей ТС я не вижу. Даже если уйти в минутки, извини, покупок пока нет. 

Меня выбило по БУ. Так бы еще взял, а не 50 пунктов.


 
Aleksandr Yakovlev:

Привет Тимур. Если смотреть палки то цели здесь.


судя по стремительности цены и количеству свеч которые указывают на нижние цели, завтра будет то же кино. 

Просадка алис-капут )

 
Vitaly Muzichenko:

Я могу даже на одном тике найти точку входа, но вы же понимаете что это


А здесь уже профессиональней


Будет у меня такой же опыт как у Саныча, то и мои графики будут пристойными.
Вся жИСь впереди )

 
Vitaly Muzichenko:

Я могу даже на одном тике найти точку входа, но вы же понимаете что это


А здесь уже профессиональней


По моей ТС и 3 баров хватит. Да, согласен, такие входа редкие. Но меткие. И они не менее профессиональные. 

Профессионализм  взятие прибыли с меньшим стопом. Здесь он минимален.

Забыл написать. Где верхняя стрелка над баром, над тем баром, где открывается позиция селл, за 5-10 секунд до закрытия этого бара.

 
timur1982:

Будет у меня такой же опыт как у Саныча, то и мои графики будут пристойными.
Вся жИСь впереди )

надейся и жди...)


 
Ева ена покупки. ТП 125.000 (1 цель.)
 
Сергей Криушин:

надейся и жди...)


В любом случае, чего нибудь дождусь )

 
Aleksandr Yakovlev:
Ева ена покупки. ТП 125.000 (1 цель.)

Это с какого перепуга...или с потолка...или еще выше - с небес обетованных...)))

 
Просьба всем: Из истории EUR/USD, ТФ D1, скопируйте 100 непрерывных данных по ценам открытия в одну колонку и приведите здесь, пожалуйста. Терминал мне временно не доступен.
 
Сергей Криушин:

Это с какого перепуга...или с потолка...или еще выше - с небес обетованных...)))

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