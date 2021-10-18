FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 147
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Отвечу за коллегу. Увидеть можно хорошую точку входа. Хоть на 25 барах.)))
Я могу тебе даже из 3 баров точку входа сделать. Но это только по моей ТС.
Я могу даже на одном тике найти точку входа, но вы же понимаете что это
А здесь уже профессиональней
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Aleksandr Yakovlev, 2019.03.28 15:44
Привет Тимур. Если смотреть палки то цели здесь.
Покупок по моей ТС я не вижу. Даже если уйти в минутки, извини, покупок пока нет.
Меня выбило по БУ. Так бы еще взял, а не 50 пунктов.
Привет Тимур. Если смотреть палки то цели здесь.
судя по стремительности цены и количеству свеч которые указывают на нижние цели, завтра будет то же кино.
Просадка алис-капут )
Я могу даже на одном тике найти точку входа, но вы же понимаете что это
А здесь уже профессиональней
Будет у меня такой же опыт как у Саныча, то и мои графики будут пристойными.
Вся жИСь впереди )
Я могу даже на одном тике найти точку входа, но вы же понимаете что это
А здесь уже профессиональней
По моей ТС и 3 баров хватит. Да, согласен, такие входа редкие. Но меткие. И они не менее профессиональные.
Профессионализм взятие прибыли с меньшим стопом. Здесь он минимален.
Забыл написать. Где верхняя стрелка над баром, над тем баром, где открывается позиция селл, за 5-10 секунд до закрытия этого бара.
Будет у меня такой же опыт как у Саныча, то и мои графики будут пристойными.
Вся жИСь впереди )
надейся и жди...)
надейся и жди...)
В любом случае, чего нибудь дождусь )
Ева ена покупки. ТП 125.000 (1 цель.)
Это с какого перепуга...или с потолка...или еще выше - с небес обетованных...)))
Это с какого перепуга...или с потолка...или еще выше - с небес обетованных...)))