FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 184

Новый комментарий
 
Вниз должно до 19-00 пройти.Можно поставить отложенный ордер на 100 пунктов ниже с целью 104.700. По паре EURJPY такое же движение,но меньше размером.Посмотрим.
 
Alexxl2008:
Вниз должно до 19-00 пройти.Можно поставить отложенный ордер на 100 пунктов ниже с целью 104.700. По паре EURJPY такое же движение,но меньше размером.Посмотрим.
А до 19-00, это по МСК? И лучше лимитку в бай на ту цену, если не дойдет ну и ладно, ниже то в ряд ли пройдет, для ниже кризис нужен как в 1998-ом :) Да, в США за инсайдерскую информацию преследуют серьезно.
 
Renat Akhtyamov:

кхм..

ну посмотрим

Эта логика из фантастики... что-то ни в какие ворота...кто ж это допустит...где 111 и где 104... чего-то не того вкурил видимо...))

 
Сергей Криушин:

Эта логика из фантастики... что-то ни в какие ворота...кто ж это допустит...где 111 и где 104... чего не того вкурил видимо...))

1998

Кризис 1998, октябрь, раз в 20 больше :), но кризис нужен!

 
Anzhela Sityaeva:

Кризис 1998, октябрь, раз в 20 больше :), но кризис нужен!

Ну не знаю...моя логика против таих движений да и откуда...хотя что-то давно назревает... и да может рухнуть в любой момент...в честь страстной пятницы могут учидить...но от этого никому не обломится...))

Так что лучше как пишут на электрощитах - "не влезай - убьет начисто"

 
Этот прогноз-результат распределенного анализа на трех компьютерах у трех разных брокеров.Математическое ожидание выигрыша по МТ4 92 процента.По франку в 2014 вниз совпало.По фунту перед брекзитом тоже.Время покажет.Извините,если кого задел.
 
Alexxl2008:
Этот прогноз-результат распределенного анализа на трех компьютерах у трех разных брокеров.Математическое ожидание выигрыша по МТ4 92 процента.По франку в 2014 вниз совпало.По фунту перед брекзитом тоже.Время покажет.Извините,если кого задел.

Да не за что...как говорится: предупрежден значит вооружен - и стоит по крайней мере насторожиться...зарядил на всякий... первый уровень ТП НА 2100пп по дол/ене...да а евра/дол тогда куда улетит???

 
Alexxl2008:
Этот прогноз-результат распределенного анализа на трех компьютерах у трех разных брокеров.Математическое ожидание выигрыша по МТ4 92 процента.По франку в 2014 вниз совпало.По фунту перед брекзитом тоже.Время покажет.Извините,если кого задел.

Так все-же 19-00 это по МСК?

И еще, учитывая по бытующему мнению, что большинство обычно ошибается, а по USDJPY, большинство в продажах...

сенти

 
До 19-00 по московскому.На периоде М30 количество красных  свечей превысило зеленые, похоже начинается движение вниз.
 
Anzhela Sityaeva:

Так все-же 19-00 это по МСК?

И еще, учитывая по бытующему мнению, что большинство обычно ошибается, а по USDJPY, большинство в продажах...


Могут же сначала по стопам ударить как обычно на те же 1000пп... да слишком много в продажах зависли, сделают свое грязное дело - высадят всех попутчиков и вперед...

1...177178179180181182183184185186187188189190191...579
Новый комментарий