FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 184
Вниз должно до 19-00 пройти.Можно поставить отложенный ордер на 100 пунктов ниже с целью 104.700. По паре EURJPY такое же движение,но меньше размером.Посмотрим.
кхм..
ну посмотрим
Эта логика из фантастики... что-то ни в какие ворота...кто ж это допустит...где 111 и где 104... чего-то не того вкурил видимо...))
Кризис 1998, октябрь, раз в 20 больше :), но кризис нужен!
Ну не знаю...моя логика против таих движений да и откуда...хотя что-то давно назревает... и да может рухнуть в любой момент...в честь страстной пятницы могут учидить...но от этого никому не обломится...))
Так что лучше как пишут на электрощитах - "не влезай - убьет начисто"
Этот прогноз-результат распределенного анализа на трех компьютерах у трех разных брокеров.Математическое ожидание выигрыша по МТ4 92 процента.По франку в 2014 вниз совпало.По фунту перед брекзитом тоже.Время покажет.Извините,если кого задел.
Да не за что...как говорится: предупрежден значит вооружен - и стоит по крайней мере насторожиться...зарядил на всякий... первый уровень ТП НА 2100пп по дол/ене...да а евра/дол тогда куда улетит???
Так все-же 19-00 это по МСК?
И еще, учитывая по бытующему мнению, что большинство обычно ошибается, а по USDJPY, большинство в продажах...
Могут же сначала по стопам ударить как обычно на те же 1000пп... да слишком много в продажах зависли, сделают свое грязное дело - высадят всех попутчиков и вперед...