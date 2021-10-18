FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 2

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Vitaly Muzichenko:

Некоторые дилинги остановили торговлю - нельзя было ни закрыть, ни купить. 

А можете поделиться инфой(списком) о таких дилингах?

 

Читаю, читаю... Одни охи и вздохи.

Кто - нибудь оценил любую пару и причины происходящего на ней движения???

Пусть, на основе своей ТС.

Может, с этого начать новую ветку?


А ведь, все происходит в рамках ожиданий!!!

И, если отлистнуть назад, то можно  увидеть все и в картинках.

 

Для любителей USDCAD и кто еще не в позиции:

STOP 1.3714

Sell limit 1.3612

Sell stop 1.3581

TP 1.3389 (222 п. от первого входа), остальное движение на любителя...

Все по Н1

 
Lesorub:

Для любителей USDCAD и кто еще не в позиции:

STOP 1.3714

Sell limit 1.3612

Sell stop 1.3581

TP 1.3389 (222 п. от первого входа), остальное движение на любителя...

Все по Н1

А куда делся ТР 1.3090 с прошлогодней ветки?


 
Дмитрий:

А куда делся ТР 1.3090 с прошлогодней ветки?


Все, что представлено с дневок, имеет еще большую силу, чем Н1


Так что, вспомните картинку по Ауди в подтверждение предстоящего сценария на USDCAD!

 
Lesorub:

Читаю, читаю... Одни охи и вздохи.

Да ну бросьте. Все нормально. В порядке предполагаемых отклонений. Ну малость дернуло и что с этого.

 
Konstantin Nikitin:

Да ну бросьте. Все нормально. В порядке предполагаемых отклонений. Ну малость дернуло и что с этого.

Это по нашему...

Только, предупрежден - вооружен!

 
Lesorub:

Для любителей USDCAD и кто еще не в позиции:

STOP 1.3714

Sell limit 1.3612

Sell stop 1.3581

TP 1.3389 (222 п. от первого входа), остальное движение на любителя...

Все по Н1

Спасибо, насолился уже вдоволь. Теперь буду искать точку для покупки с текущих уровней ;)

PS

Unicornis 2018.12.24
Комментарий к теме Влияние на курс USD/CAD?
Vitaly Muzichenko: Так куда торгуем, вниз? До 1.4 вниз. Если усредняторам не отдать часть в селл, есть вероятность того что они заборют кукла. Зашел на myfxbook, так там уже 97% в селл стоят, первый...
 
Nikolai Krylov:

Спасибо, насолился уже вдоволь. Теперь буду искать точку для покупки с текущих уровней ;)

Вам доброго пути!!!

А еще лучше - обосновать...

Мож и у нас поменяется мнение.

 
Lesorub:

Вам доброго пути!!!

Спасибо, взаимно и с НГ!

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