FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 2
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Некоторые дилинги остановили торговлю - нельзя было ни закрыть, ни купить.
А можете поделиться инфой(списком) о таких дилингах?
Читаю, читаю... Одни охи и вздохи.
Кто - нибудь оценил любую пару и причины происходящего на ней движения???
Пусть, на основе своей ТС.
Может, с этого начать новую ветку?
А ведь, все происходит в рамках ожиданий!!!
И, если отлистнуть назад, то можно увидеть все и в картинках.
Для любителей USDCAD и кто еще не в позиции:
STOP 1.3714
Sell limit 1.3612
Sell stop 1.3581
TP 1.3389 (222 п. от первого входа), остальное движение на любителя...
Все по Н1
Для любителей USDCAD и кто еще не в позиции:
STOP 1.3714
Sell limit 1.3612
Sell stop 1.3581
TP 1.3389 (222 п. от первого входа), остальное движение на любителя...
Все по Н1
А куда делся ТР 1.3090 с прошлогодней ветки?
А куда делся ТР 1.3090 с прошлогодней ветки?
Все, что представлено с дневок, имеет еще большую силу, чем Н1
Так что, вспомните картинку по Ауди в подтверждение предстоящего сценария на USDCAD!
Читаю, читаю... Одни охи и вздохи.
Да ну бросьте. Все нормально. В порядке предполагаемых отклонений. Ну малость дернуло и что с этого.
Да ну бросьте. Все нормально. В порядке предполагаемых отклонений. Ну малость дернуло и что с этого.
Это по нашему...
Только, предупрежден - вооружен!
Для любителей USDCAD и кто еще не в позиции:
STOP 1.3714
Sell limit 1.3612
Sell stop 1.3581
TP 1.3389 (222 п. от первого входа), остальное движение на любителя...
Все по Н1
Спасибо, насолился уже вдоволь. Теперь буду искать точку для покупки с текущих уровней ;)
PS
Спасибо, насолился уже вдоволь. Теперь буду искать точку для покупки с текущих уровней ;)
Вам доброго пути!!!
А еще лучше - обосновать...
Мож и у нас поменяется мнение.
Вам доброго пути!!!
Спасибо, взаимно и с НГ!