FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 243
Не знаю как у них там...у нас сильный дождь... наверно за излишнюю саморекламу своего продукта...
у нас с утра тоже был дождик.
вроде сейчас и солнышко вышло - только мне грустно
Не хочу никого пугать, но посмотрите что делают индексы...
Флетят? Ну так это нормально.
Кто подскажет, доколе будет фунт падать?
Тоже попал на его подскоке - думал разворот...доливать пришлось...и еще наверно придется, когда-то же будет - не может расти или падать без конца...((
Похоже готовятся к большому падению - застой затянулся...
Ева начала рост. 1 цель 1,12700.
По сути сейчас ева находится в зоне консолидации 1,11400 - 1,11700.
Внизу побывали, сейчас север.
1 Stochastic по умолчанию - только цвета None
2 Figure - в настройках два нижних цвета None
3 добавить (MA период 5 сдвиг 1 метод LWMA применить к:данные предыдущего индикатора)
стратегия: с уровня 80 на продажу с уровня 20 на покупку
Figure вышла из уровня 20
https://www.mql5.com/ru/code/25558