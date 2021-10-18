FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 243

Кто подскажет, доколе будет фунт падать?
Сергей Криушин:

Не знаю как у них там...у нас сильный дождь... наверно за излишнюю саморекламу своего продукта...

у нас с утра тоже был дождик.

вроде сейчас и солнышко вышло - только мне грустно

InkedGBPUSDDaily_LI

 

Не хочу никого пугать, но посмотрите что делают индексы...

штвч

 
Флетят? Ну так это нормально.

 
Alexey Nikiforov:
Кто подскажет, доколе будет фунт падать?

Тоже попал на его подскоке - думал разворот...доливать пришлось...и еще наверно придется, когда-то же будет - не может расти или падать без конца...((

 
Похоже готовятся к большому падению - застой затянулся...

 
Сергей Криушин:

Сам попал на его подскоке - думал разворот...доливать пришлось...и еще наверно придется, когда-то же будет - не может расти или падать без конца...((

Ева начала рост. 1 цель 1,12700.

По сути сейчас ева находится в зоне консолидации 1,11400 - 1,11700.

Внизу побывали, сейчас север.

 
По еве после прохода выше 1,11800 можно пробовать доливаться со стопом 1,11350
 
Евро вниз смотрит на 1.11420 .Пункта 3 вверх сделает и вниз.....
порядок сборки сигнального индикатора
1 Stochastic по умолчанию - только цвета None
2 Figure - в настройках два нижних цвета None
3 добавить (MA период 5 сдвиг 1 метод LWMA применить к:данные предыдущего индикатора)
стратегия: с уровня 80 на продажу с уровня 20 на покупку
испытываю ещё одну стратегию

Figure вышла из уровня 20

InkedGBPUSDM30_LI

https://www.mql5.com/ru/code/25558

