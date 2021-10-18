FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 333

Maxim Romanov:
Я, выше 370 000 прогнозировал. Посмотрим кто окажется прав. По другому моему прогнозу до 70 000 дойдет. Тут по мере развития станет понятнее.
Но как говорил другой известный инвестор: "не важно прав ты или нет важно сколько ты теряешь, когда не прав и сколько зарабатываешь, когда прав" Вот мне важнее заработать, чем остаться правым.

Мне не интересны несбыточные прогнозы ;)

 
Nikolai Krylov:

https://www.youtube.com/watch?v=Jb0wzrqyZH8

Спасибо за наводку, да очень сильный трейдер это ж надо так вот навостриться - талант и просто гений понимания движений рынка...

 
Сергей Криушин:

А главное стаж, до сих пор в строю )

Я лично понял и сделал вывод для себя - падший ангел для спекуляций, а не для инвестирования.

 
Nikolai Krylov:

Биток не совсем падший...есть в нем потенциал перед падением...да и вообще, слишком много миллиардов в него вложили и имеет вполне реальное хождение... но может и так получиться, как с теми же луковицами...

да и какой у него там стаж - там понятия стаж нет, пока голова работает - это ж как хобби, а не стаж или работа... это только нам стаж нужен был для пенсии... 

Anzhela Sityaeva:
Мы все ожидании рассказа про объемы...

как и договаривались 5 человек которым интересно и начнем рассказ))

 
wiktar:

Может другие просто стеснительные или читатели...

 
wiktar:

Рассказывайте 
 
wiktar:

К стати сказать, с моей стороны, кроме меня еще двое... Только они не любят чаты и т.п..
 
Я пятый.
 

Утро вечера мудренее...


