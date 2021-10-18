FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 333
Я, выше 370 000 прогнозировал. Посмотрим кто окажется прав. По другому моему прогнозу до 70 000 дойдет. Тут по мере развития станет понятнее.
Мне не интересны несбыточные прогнозы ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Jb0wzrqyZH8
Спасибо за наводку, да очень сильный трейдер это ж надо так вот навостриться - талант и просто гений понимания движений рынка...
А главное стаж, до сих пор в строю )
Я лично понял и сделал вывод для себя - падший ангел для спекуляций, а не для инвестирования.
Биток не совсем падший...есть в нем потенциал перед падением...да и вообще, слишком много миллиардов в него вложили и имеет вполне реальное хождение... но может и так получиться, как с теми же луковицами...
да и какой у него там стаж - там понятия стаж нет, пока голова работает - это ж как хобби, а не стаж или работа... это только нам стаж нужен был для пенсии...
Мы все ожидании рассказа про объемы...
как и договаривались 5 человек которым интересно и начнем рассказ))
Может другие просто стеснительные или читатели...
Утро вечера мудренее...