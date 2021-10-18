FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 369
Господа - не в курсах, что за ***была с евро-франком?
***
вот 152 пункта - у меня канал 150 пп - трэш полный!!!
Желающим поразмяться... 22 пункта на тяпницу:
а если на дневном графике - что-то подсказывает вниз целится USDCADDaily
А если неделю посмотреть, то ...
МА13(голубая линия) ниже МА55(красная линия)
вроде тоже показывает вниз USDCADWeekly
Нужно смотреть, где КУКЛ хочет объегорить свою паству.
В данном случае отработаны палки для селл сигнала.
В долгах бай сигнал. Вход отложенным ордером 1.3515 (если брать недели) с ТР 1.3640
На часе Buy stop 1.3277, TP 1.3300, SL по своим расчетам ...
И тоже самое: сигнал - загон - взятие цели КУКЛом
Я согласен - что он ещё не раз отыграет бай. но если рискнуть - то пора покупать
Риск хорошо, но не здесь... Выше я писал про GBPJPY. Там тоже можно было рискнуть.
Но, цена после этого ускакала ниже на 345 пунктов. Потому, четко регламентированный
стоп ордер. И после отката цены...
фунт раздуплился...
К паритету пойдем?
кто не рискует - не пьёт шампанское
и новый вход в sell
пока писал - уже зафиксировало прибыль
Теперь выводите прибыль 15т.руб. (65-48=15).
Новости добавили на Луне двойные палки.
Первый сигнал в силе и не активирован, два других
входа также ждут своих владельцев профита:
Развод толпы на бабки...