Господа - не в курсах, что за ***была с евро-франком?



вот 152 пункта - у меня канал 150 пп - трэш полный!!!


 

Желающим поразмяться... 22 пункта на тяпницу:


 
Aleksandr Klapatyuk:


а если на дневном графике - что-то подсказывает вниз целится USDCADDaily


А если неделю посмотреть, то ...


 
Aleksandr Klapatyuk:

  МА13(голубая линия) ниже МА55(красная линия)

вроде тоже показывает вниз USDCADWeekly


Нужно смотреть, где КУКЛ хочет объегорить свою паству.

В данном случае отработаны палки для селл сигнала.

В долгах бай сигнал. Вход отложенным ордером 1.3515 (если брать недели) с ТР 1.3640


На часе Buy stop 1.3277, TP 1.3300, SL по своим расчетам ...

И тоже самое: сигнал - загон - взятие цели КУКЛом

 
Aleksandr Klapatyuk:

Я согласен - что он ещё не раз отыграет бай. но если рискнуть - то пора покупать 

Риск хорошо, но не здесь... Выше я писал про GBPJPY. Там тоже можно было рискнуть.

Но, цена после этого ускакала ниже на 345 пунктов. Потому, четко регламентированный

стоп ордер. И после отката цены...

фунт раздуплился...
 
Yevhenii Levchenko:
фунт раздуплился...

К паритету пойдем?

 
vaz:

К паритету пойдем?

Может ниже...
 
Aleksandr Klapatyuk:

кто не рискует - не пьёт шампанское

и новый вход в sell

пока писал - уже зафиксировало прибыль 


Теперь выводите прибыль 15т.руб. (65-48=15).

 

Новости добавили на Луне двойные палки.

Первый сигнал в силе и не активирован, два других

входа также ждут своих владельцев профита:

Развод толпы на бабки...

