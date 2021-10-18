FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 251
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ГЭПа не будет. Ну если только маааленький)))
GBPUSDDaily
вроде как хочет - на разворот?
Напрогнозьте плз ситуацию по поводу ГЭПа, будет аль, нет :)
Чего-то опасения возникли стоит ли оставлять позицию. Ведь даже безубыточная может превратиться в убыточную если будет открытие с ГЭПом.
Все зависит от вашей жадности. Может дадут еще раз хорошую цену, то под нее выставить лимитники - будут внутри гэпа, то откроются по лучшей цене и будет вероятность закрыть гэп. А какая пара?
GBPUSDDaily
вроде как хочет - на разворот?
У меня с азии наверх развернуло его, только я все закрыл - прошляпал халявных 150п, хотябы 110 у себя оставить.
Все зависит от вашей жадности. Может дадут еще раз хорошую цену, то под нее выставить лимитники - будут внутри гэпа, то откроются по лучшей цене и будет вероятность закрыть гэп. А какая пара?
Выборы в европейский парламент, полагаю что коснется всех кто в паре с EUR.
Да и в понедельник по USD и GBP выходной...
Вот, правильный график вытащил. Цель - хай. 3350 примерно
ГЭПа не будет. Ну если только маааленький)))