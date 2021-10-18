FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 251

Новый комментарий
 
ГЭПа не будет. Ну если только маааленький)))
 
Aleksandr Yakovlev:
ГЭПа не будет. Ну если только маааленький)))
И в какую сторону?
[Удален]  

GBPUSDDaily

GBPUSDDaily

вроде как хочет - на разворот?

 
Вот, правильный график вытащил. Цель - хай. 3150 примерно
 
Anzhela Sityaeva:

Напрогнозьте плз ситуацию по поводу ГЭПа, будет аль, нет :)

Чего-то опасения возникли стоит ли оставлять позицию. Ведь даже безубыточная может превратиться в убыточную если будет открытие с ГЭПом.

Все зависит от вашей жадности. Может дадут еще раз хорошую цену, то под нее выставить лимитники - будут внутри гэпа, то откроются по лучшей цене и будет вероятность закрыть гэп. А какая пара?

Aleksandr Klapatyuk:

GBPUSDDaily

вроде как хочет - на разворот?

У меня с азии наверх развернуло его, только я все закрыл - прошляпал халявных 150п, хотябы 110 у себя оставить.

 
Unicornis:

Все зависит от вашей жадности. Может дадут еще раз хорошую цену, то под нее выставить лимитники - будут внутри гэпа, то откроются по лучшей цене и будет вероятность закрыть гэп. А какая пара?

Выборы в европейский парламент, полагаю что коснется всех кто в паре с EUR.

Да и в понедельник по USD и GBP выходной...

 
Renat Akhtyamov:
Вот, правильный график вытащил. Цель - хай. 3350 примерно
если так далеко, то уже 1.3915 лучше
 
3150, поправил там

 
Aleksandr Yakovlev:
ГЭПа не будет. Ну если только маааленький)))
Даже не знаю что сказать. Предыдущее такое событие было в конце мая 2014 года. Кто помнит как реагировал рынок?
 
В мае не в мае, но грохнулся на пару тысяч пунктов, минимум. 👍 Но там другой повод был. А на рынке то продают, то покупают
1...244245246247248249250251252253254255256257258...579
Новый комментарий