FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 573
Нет, он входит в 99%, я в 1
Ага, вы со своей сеточной стратегией учите кого другого.
У Вас состязание? D)
Да какое состязание. Завидует просто)))
))))
Посмотрел сигнал. Действительно, похоже на сетку.
Посмотрел сигнал. Действительно, похоже на сетку.
Я понимаю если бы от вас были обоснованные выпады в мою сторону,
и при этом у вас была бы безупречная торговля, просадка бы была менее 20%,достаточно большой баланс и
торговля не множеством открытых позиций практически в 1 месте.
Ваши выпады,подковырки в мою сторону-это как минимум некрасиво.
Разберитесь сначала у себя, а потом других учите.
Вы или прикалываетесь? или как?
- спорите по бессмыслице!!!
- я не знаю какой дурак - сейчас играет на реальные деньги???
Вы зарабатывать пришли или за посадкой следить? Я зарабатывать. Поэтому и риск 70-80%. Отсюда и просадка.
Для особо одаренных повторяю. У моего ДЦ центовые счета начинаются с 1, а счета pro начинаются с 5. (это про начало номера)
Это я вам уже говорил. А на счет просадки, да, я буду следить за своими рисками на счете, чего и вам желаю.
а это центовый счет
сейчас как красиво, пошло верх - пойдёт вниз.
И на оборот - вас будут иметь по любо Мому