FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 573

Vladimir Baskakov:
Нет, он входит в 99%, я в 1
Просто учу

Ага, вы со своей сеточной стратегией учите кого другого.

 
Ivan Butko:

У Вас состязание? D)

Aleksandr Yakovlev:

Да какое состязание. Завидует просто)))

))))

 
Aleksandr Yakovlev:

Ага, вы со своей сеточной стратегией учите кого другого.

Посмотрел сигнал. Действительно, похоже на сетку.

[Удален]  
Ivan Butko:

Посмотрел сигнал. Действительно, похоже на сетку.

Ребята, вы даже не разбираетесь в стратегии. Какая сетка? По одной цене?
Это сделано только, чтобы количество сделок перешло за 20, чтобы ламм включился
 

Я понимаю если бы от вас были обоснованные выпады в мою сторону,

и при этом у вас была бы безупречная торговля, просадка бы была менее 20%,достаточно большой баланс и

торговля не множеством открытых позиций практически в 1 месте.

Ваши выпады,подковырки в мою сторону-это как минимум некрасиво.

Разберитесь сначала у себя, а потом других учите.

[Удален]  
Вы зарабатывать пришли или за посадкой следить? Я зарабатывать. Поэтому и риск 70-80%. Отсюда и просадка. 
Ладно, берегите свои $10 =1000 , торгуя 0.01 лотом
[Удален]  

Вы или прикалываетесь? или как?

- спорите по бессмыслице!!!

- я не знаю какой дурак - сейчас играет на реальные деньги??? 

 
Для особо одаренных повторяю. У моего ДЦ центовые счета начинаются с 1, а счета pro начинаются с 5. (это про начало номера)

Это я вам уже говорил. А на счет просадки, да, я буду следить за своими рисками на счете, чего и вам желаю.

а это центовый счет


[Удален]  
Люблю рождественские сказки, с праздником!:)
[Удален]  
сейчас как красиво, пошло верх - пойдёт вниз.

И на оборот - вас будут иметь по любо Мому  

