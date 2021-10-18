FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 364

5.08.2019 cad/USD(фьючерс) краткосрочка


 

5.08.2019 jpy/USD(фьючерс) краткосрочка


 
Aleksandr Klapatyuk:

зачем - стока информации?


не совсем понятен вопрос, уточните

 
Aleksandr Klapatyuk:


по евро уседе - что конкретно в долгосрочку? 

конкретно сказать не могу, на краткосроке разворотная структура, т.е поискть продажи в сторону медвежьего тренда, так же смотреть как сегодня закроют америку, если выше маржинальной зоны то искать покупки.

 
если смотреть долгосрок, то по евре медвежий тренд, признаков разворота нет.

 
Евгений Павлович:

если смотреть долгосрок , то по евре медвежий тренд, признаков разворота нет.

Все так думают...


 

Лучше перебдить, чем не добдить:


Дополнение: нарисовали еще и селл сигнал с ТР 0.6480 и входом от 0.6516 (но, я пропущу этот сигнал...)

 
Сегодня типа колбасить сильно должно? Там американцы с китайцами что-то опять не поделили...
 

6.08.2019 EUR/USD(фьючерс) краткосрочка


 

6.08.2019 GBP/USD(фьючерс) краткосрочка

